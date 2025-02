Thời sự Bộ Công an tiếp nhận quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ ngày 1/3 Ngày 26/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang lực lượng Công an nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chủ trương lớn nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; góp phần “giảm cầu” ma tuý theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 36 ngày 16/8/2019 về “tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý” cũng như tại phiên họp Bộ Chính trị ngày 20/2/2025 vừa qua về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36…

Ký biên bản chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ Công an.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hiện đã chuyển chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Bộ Công an.

Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thiện Đề án “Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Bộ Công an”. Về chức năng quản lý Nhà nước, cấp Bộ giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; cấp tỉnh giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Thực hiện theo nguyên tắc cơ sở cai nghiện ma túy đóng tại địa phương nào thì giao Công an địa phương đó tiếp nhận…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân ban hành cơ chế, chính sách thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác chuyển giao, chế độ chính sách; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương phối hợp quản lý người nghiện, quản lý sau cai nghiện…

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tham luận.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tham luận với nội dung: “Một số tình hình, kết quả trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang ngành Công an”.

Theo đó, ngay sau khi có chủ trương chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì tổ chức làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, địa phương liên quan và 8 cơ sở cai nghiện để họp bàn, thống nhất chuẩn bị các nội dung cần thiết phục vụ công tác chuyển giao chức năng cai nghiện về Công an tỉnh.

Chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương và các cơ sở cai nghiện tiến hành khảo sát, xây dựng phương án bố trí, bàn giao về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhà, đất, các công trình gắn liền với đất, các dự án đang đầu tư xây dựng, công tác tài chính, tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ chuyên môn khác; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các cơ sở cai nghiện và đơn vị chủ quản nắm năng lực, trình độ, chất lượng chuyên môn và nguyện vọng công tác của cán bộ, công nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện để xem xét, giải quyết.

Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn công tác kiểm kê, xử lý, bàn giao, tiếp nhận tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán tại các các cơ sở cai nghiện. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2025 phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Công an tỉnh đã cử 8 tổ công tác đến các cơ sở cai nghiện ma túy để học tập, nghiên cứu phương pháp quản lý, vận hành hoạt động của các cơ sở cai nghiện, đảm bảo có thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi tiếp nhận.

Đến nay, Công an tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện để tổ chức Lễ tiếp nhận, bàn giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện về Công an tỉnh.

Toàn cảnh điểm cầu tại Nghệ An.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, từ thời điểm 0h ngày 1/3/2025, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tại các địa phương hoặc các cơ sở cai nghiện ma túy mà hiện nay đang do các tổ chức, các ngành khác quản lý sẽ chuyển giao về Công an cấp tỉnh để tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ này.

Sau khi các cơ sở cai nghiện ma túy được chuyển về ngành Công an quản lý, đề nghị UBND các địa phương tiếp tục duy trì chế độ, chính sách hỗ trợ và báo cáo Hội đồng nhân dân tiếp tục duy trì các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, chiến sĩ công an, cán bộ công chức, người lao động và công tác phòng, chống ma tuý theo thẩm quyền…

Trước mắt, đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo cùng ngành Công an để hai bên tiếp nhận, bàn giao có hiệu quả, tiếp tục đưa vào hoạt động các cơ sở cai nghiện từ ngày 01/3. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tổ chức gặp gỡ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy đồng thuận, đề cao trách nhiệm.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các địa phương cần quan tâm hơn nữa, tăng cường chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác phòng, chống ma tuý, nhất là công tác giảm “nguồn cầu” về ma tuý, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành và tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, lên án, không chấp nhận ma túy, không tổ chức, chứa chấp ma túy, phát hiện, tố giác với cơ quan chức năng để quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy và bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy; tập trung xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy…