Xây dựng phường Quang Trung văn minh, hiện đại

Đoàn kết vượt qua gian khó

Sau ngày đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng với sự giúp đỡ của nước Cộng hòa Dân chủ Đức, thành phố Vinh được tái thiết với nhiều công trình giá trị như: trường học, nhà trẻ, sân chơi, vườn hoa Cửa Bắc, khu bách hóa, rạp chiếu phim, Nhà văn hóa thiếu nhi Việt - Đức... Điểm nhấn là 21 tòa chung cư 5 tầng lúc bấy giờ - thiết kế đồng bộ về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và thiết chế văn hóa, phúc lợi xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, niềm mơ ước của bao người dân thập kỷ 80 - 90 và là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt - Đức.

Với đặc điểm đó, phường Quang Trung đã hình thành hai khu vực: phía Đông đường Quang Trung tập trung phần lớn là các hộ gia đình cán bộ, công nhân viên chức được phân bổ nhà ở, đời sống phụ thuộc vào đồng lương; phía Tây đường Quang Trung chủ yếu là cư dân cũ từ thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm nghề tiểu thủ công nghiệp, buôn bán vừa và nhỏ…

Những năm đầu thành lập, đất nước đang trong thời kỳ bao cấp, người dân phường Quang Trung gặp rất nhiều khó khăn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã xác định và đồng lòng thực hiện các chủ trương, thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, quyết tâm xây dựng phường ngày một phát triển.

Năm 2004, phương án cải tạo nhà chung cư cũ được thay thế bằng đồ án kiến trúc với những tòa nhà cao tầng, hiện đại được phê duyệt, đáp ứng sự phát triển nhanh về kiến trúc và cảnh quan đô thị, cũng như sự phát triển đồng bộ của thành phố Vinh - trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ. Phường Quang Trung trở thành đại công trường, người dân đoàn kết, đồng lòng cùng tỉnh, thành phố, chấp nhận những khó khăn trước mắt, bàn giao căn hộ để thực hiện dự án, vì sự phát triển chung.

Bằng sự đoàn kết và nỗ lực, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, của cán bộ và nhân dân phường Quang Trung, đã có những kết quả bước đầu trong công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị. Những tòa nhà cao tầng hiện đại và các trung tâm thương mại, siêu thị mọc lên; các tuyến phố chuyên doanh sầm uất, nhộn nhịp được hình thành, như Quang Trung, Đặng Thái Thân, Đào Tấn, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học...; các ngân hàng thương mại lớn, các trung tâm kinh doanh vàng, bạc, đá quý nổi tiếng đặt trụ sở, mở chi nhánh quy tụ trên địa bàn…; các khách sạn là điểm lưu trú tin tưởng và thường xuyên của số đông du khách thập phương khi đến với Nghệ An.

Kinh tế phường tiếp tục có bước phát triển, nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 10,4% (chỉ tiêu Nghị quyết 9,5%), thu nhập bình quân ước đạt 152 triệu đồng/người/năm, tăng 65,7 triệu đồng so với năm 2015; tổng giá trị sản xuất tăng mạnh từ 1.639,1 triệu đồng năm 2015 lên 2.687,1 triệu đồng; giá trị gia tăng từ 769.000 triệu đồng năm 2015 lên 1.258.000 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng dịch vụ thương mại tăng từ 60,7% lên 61,15%; công nghiệp - xây dựng giảm từ 39,3% xuống 38,85%.

Tập trung mục tiêu phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại

Bước vào thời kỳ mới, Đảng bộ phường Quang Trung khóa XI đã đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể: Tập trung phát triển kinh tế tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, hình thành các phố nghề truyền thống, giải quyết việc làm nâng cao đời sống nhân dân, tăng thu ngân sách... tham mưu phát triển các dịch vụ theo hướng phát triển kinh tế đêm gắn với du lịch thương mại và du lịch lịch sử, khai thác có hiệu quả các trung tâm thương mại, siêu thị... UBND phường đã cụ thể hóa Kế hoạch số 28 của UBND thành phố với nhiều giải pháp tích cực, hỗ trợ cho nhân dân vay vốn hàng trăm tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng. Chợ Quang Trung thu hút gần 1.000 hộ kinh doanh với nhiều ngành hàng đa dạng, phong phú. Hiện nay, trên địa bàn phường có trên 300 công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh làm ăn hiệu quả, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần cùng địa phương xây dựng một không gian đô thị mới văn minh, hiện đại.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu và thực chất. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,3%, 11/12 khối văn hóa, đạt 91,6%; Nhiều hạt nhân phong trào đã tích cực tham gia hoạt động tại khối phố, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi hình thành các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Công tác giáo dục luôn được quan tâm, chất lượng dạy và học được nâng lên, có 3 trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn; tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 98%; 58% học sinh bậc trung học cơ sở đạt giỏi các cấp, 71% đạt học sinh giỏi bậc tiểu học; tỷ lệ huy động trẻ đến lớp của 4 trường mầm non đạt 97%; 40 đến 60 em học sinh đậu vào các trường đại học.

Nhiều năm liền, phường giữ vững tiêu chuẩn “phường đạt chuẩn quốc gia về y tế”. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ. Chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Công tác an sinh xã hội, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện được quan tâm chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,03%, hàng năm tạo việc làm mới cho trên 113 người. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89%.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều mô hình, điển hình được xây dựng và phát huy hiệu quả. Công an phường nhiều năm liền đạt đơn vị Quyết thắng và được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen. Công tác quân sự địa phương được chú trọng, lực lượng dân quân nòng cốt thường xuyên được bổ sung, kiện toàn củng cố, hàng năm tổ chức huấn luyện đầy đủ. Công tác khám tuyển và giao quân đạt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Xây dựng kế hoạch an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Sau 40 năm, Đảng bộ phường từ ngày đầu thành lập có 10 chi bộ với 116 đảng viên, đến nay có 19 chi bộ trực thuộc, với 523 đảng viên và trên 580 đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú. Đảng bộ phường nhiều năm liên tục được thành phố công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (có hai năm liền 2016, 2017 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu). Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được quan tâm, 100% cán bộ công chức đạt chuẩn về trình độ chính trị và chuyên môn; nhiều cán bộ trưởng thành và phát triển từ phong trào quần chúng. Hoạt động của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong xây dựng cộng đồng dân cư, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và chức năng giám sát, phản biện xã hội, giữ vững mối quan hệ mật thiết, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Trong thời gian tới, phường Quang Trung đề ra nhiệm vụ trọng tâm phát huy thành quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo nguồn thu thường xuyên cho ngân sách. Cùng đó, phường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng; thực hiện tốt các chế độ chính sách; quản lý tốt quy hoạch đô thị, kết hợp huy động các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của địa phương.

Tiếp tục đổi mới phương thức, năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ năng lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng phường Quang Trung trở thành trung tâm thương mại, trung tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng sầm uất của thành phố.