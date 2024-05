Kinh tế Xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo Xây dựng đưa thành phố Vinh sớm trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ là chủ đề cuộc hội thảo khoa học được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp tổ chức.

Chủ trì hội thảo tại thành phố Vinh vào sáng 30/5 có PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, Tổ phó Tổ tư vấn kinh tế xã hội tỉnh; Ts Lê Xuân Sang- Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam; Thạc sĩ Nguyễn Quý Linh- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An.

Tham gia hội thảo còn có Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính- Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội quy hoạch kiến trúc Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế xã hội tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở ngành cấp tỉnh, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Chi nhánh Nghệ An; Hội doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên- Huế; UBND thành phố Vinh và một số huyện, thị phụ cận.

Khảo sát 150 doanh nghiệp về vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo

Toàn cảnh Hội thảo tìm giải pháp để thành phố Vinh trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức. Ảnh: Nguyễn Hải

Mở đầu hội thảo, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phát biểu đề dẫn, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hội thảo với chủ đề giải pháp phát triển thành phố Vinh trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo; đồng thời cho biết đây là một trong những mục tiêu định hướng lớn theo tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Ông Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thay mặt chủ trì điều hành hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hải

Tiếp đó, đại diện Viện Kinh tế Việt Nam - đơn vị chủ nhiệm đề tài cho biết, để có cái nhìn toàn cảnh, đánh giá đúng kết quả thực hiện dự án đưa Vinh trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ vùng Bắc Trung bộ, nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát đối với 150 doanh nghiệp và thu về 140 phiếu, trong đó 134 phiếu hợp lệ.

Từ phân tích kết quả phiếu khảo sát và nghiên cứu, nhóm tác giả đã bước đầu đánh giá thực trạng trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Vinh thời gian qua.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu nêu 5 quan điểm; 6 định hướng và 4 giải pháp xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ để tham vấn ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý và địa phương.

Đại diện nhóm nghiên cứu đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu và khảo sát về đổi mới sáng tạo tại TP Vinh và Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại hội thảo, Phòng Kinh tế UBND thành phố Vinh đóng góp tham luận nêu rõ đồng tình cao với tinh thần cuộc hội thảo; đồng thời cho biết đây cũng là một trong những mục tiêu phấn đấu của thành phố.

Đến với hội thảo, các chuyên gia còn có các tham luận với chủ đề: cơ hội, thách thức đối với việc xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Bắc Trung bộ; một số giải pháp đặc thù, đột phá nhằm xây dựng thành phố Vinh trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ; vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thực trạng hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Thừa Thiên Huế và đề xuất liên kết hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ...

Đại diện Viện chiến lược và Chính sách Khoa học công nghệ trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở các tham luận, các chuyên gia, nhà khoa học là thành viên Tổ tư vấn kinh tế xã hội tỉnh, Đại học Vinh và Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh vùng Bắc trung bộ, các doanh nghiệp Khoa học công nghệ cũng phát biểu ý kiến thảo luận, trao đổi.

Ông Trần Quốc Thành- Nguyên giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất cần có lộ trình thực hiện cụ thể đối với đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ để có đầu tư, giải pháp khả thi. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phát biểu tham luận, đại diện Viện kinh tế -Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết hội thảo để tham vấn cho UBND tỉnh xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ vùng Bắc Trung bộ trong thời gian tới.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên - Huế là đơn vị dẫn đầu về đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ năm 2023 phát biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở thảo luận, các chuyên gia, nhà khoa học đều thống nhất cần phải ban hành các cơ chế đặc thù, chính sách vượt trội với quyết tâm về mặt chính trị để phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ.

Để đạt được điều đó, cần có lộ trình, cam kết chính trị mạnh mẽ và cùng đồng hành một cách thực chất của người đứng đầu địa phương, được cụ thể hoá bằng các chương trình, đề án mang tính khả thi, minh bạch, cùng với các nguồn lực tương ứng...

Vinh phải là đầu tàu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Nghệ An

Mô hình Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Đến với hội thảo, đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Viện kinh tế, các Trường Đại học và tỉnh bạn nghiên cứu, phân tích làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân.

Một mặt, Nghệ An và thành phố Vinh học hỏi kinh nghiệm triển khai Trung tâm đổi mới sáng tạo của các đô thị lớn nhưng phải thể hiện được đặc thù, thế mạnh của Nghệ An; Vinh phải là đầu tàu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Nghệ An và vươn ra làm trung tâm vùng Bắc Trung bộ như tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị; Trung tâm đổi mới sáng tạo tại Nghệ An phải do người Nghệ An làm chủ và thực hiện; quá trình thực hiện có lộ trình mục tiêu cụ thể thì mới sớm trở thành hiện thực.

PGS.TS Trần Đình Thiên- Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam điều hành thảo luận và trực tiếp gợi ý định hướng các giải pháp để Vinh trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo về Khoa học và Công nghệ của Khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh: Nguyễn Hải.

Trên cơ sở Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 17/6/2021 về triển khai chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025, thành phố Vinh đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc ứng dụng nhiều công nghệ mới trong sản xuất, ứng dụng công nghệ trong chế biến nông thuỷ sản; triển khai chính sách hỗ trợ mỗi xã một sản phẩm OCOP, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nhờ đó, thành phố Vinh đã có 46 sản phẩm của 14 chủ thể được xếp hạng sao trong hệ thống sản phẩm OCOP của tỉnh; tỉnh đã thành lập Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC tại UBND tỉnh và Trung tâm điều hành IOC tại UBND thành phố Vinh; tiếp tục cải tiến, ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ công tại các cơ quan chính quyền./.