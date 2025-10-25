Xe máy điện bùng nổ ở Macau nhưng kẹt vì thiếu trạm sạc Macau nâng tỷ lệ xe máy điện lên 40,7% nhờ trợ cấp tới 8.800 pataca, nhưng mới có 630 điểm sạc và 8 trạm đổi pin cho hơn 5.000 xe. Thiếu kỹ thuật viên khiến quá trình điện hóa có nguy cơ chững lại.

Macau đang đẩy mạnh chuyển đổi sang xe máy điện với thị phần đã lên tới 40,7%. Tuy nhiên, mạng lưới sạc và nguồn nhân lực kỹ thuật không theo kịp tốc độ tăng trưởng, tạo ra những điểm nghẽn mới cho đời sống đô thị.

Theo Macau Daily Times, các chuyên gia cảnh báo số điểm sạc hiện có chưa đủ và phân bố không hợp lý, trong khi kỹ thuật viên am hiểu xe điện còn rất ít. Điều này khiến quá trình "xanh hóa" phương tiện có nguy cơ chững lại, bất chấp chính sách hỗ trợ mạnh tay từ chính quyền.

Đà tăng nóng, hạ tầng tụt lại phía sau

Trong tháng này, Cục Bảo vệ Môi trường Macau (DSPA) khởi động giai đoạn mới của chương trình trợ cấp kéo dài 5 năm nhằm khuyến khích người dân đổi xe máy xăng sang xe máy điện. Mỗi người tham gia có thể nhận tới 8.800 pataca (hơn 1.100 USD) cùng ưu đãi lệ phí.

Nhờ các đợt hỗ trợ trước, tỷ lệ xe máy điện tăng từ 2% lên 40,7%. Riêng giai đoạn 2022–2023, có 1.457 xe cũ được thu hồi và 1.210 xe điện mới đăng ký. Dù vậy, cơ sở hạ tầng sạc tăng chậm: hiện đặc khu có 630 điểm sạc đặt tại 49 bãi đỗ công cộng và 8 trạm đổi pin để phục vụ hơn 5.000 xe máy điện đăng ký.

Chỉ số Giá trị Thị phần xe máy điện 40,7% Trợ cấp tối đa/người 8.800 pataca (hơn 1.100 USD) Điểm sạc công cộng 630 điểm tại 49 bãi đỗ Trạm đổi pin 8 trạm Xe máy điện đăng ký Hơn 5.000 xe Xe cũ thu hồi (2022–2023) 1.457 xe Xe điện mới đăng ký (2022–2023) 1.210 xe

Khí hậu khắc nghiệt và bài toán không gian đô thị

Macau nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của Biển Đông – Tây Thái Bình Dương, nơi có tần suất bão nhiệt đới dày đặc. Nguy cơ ngập lụt khiến việc mở rộng mạng lưới sạc trở nên phức tạp, đòi hỏi tiêu chuẩn chống ngập và an toàn điện cao hơn.

Ông Ung Ka Fei, đại diện Hiệp hội Chuyên gia Xe máy Macau, cho biết hệ thống sạc hiện nay vừa thiếu về số lượng, vừa phân bố không hợp lý. Các bãi đỗ tư nhân gần như chưa được trang bị điểm sạc, khiến người dùng phụ thuộc vào hạ tầng công cộng vốn đã quá tải.

Thiếu kỹ thuật viên giữa một thị trường phân mảnh

Không chỉ thiếu trạm sạc, dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng cũng chịu áp lực. Ông Lei Chong Sam, Chủ tịch Hiệp hội Thương nhân Xe máy Điện Bảo vệ Môi trường Macau, nhận định vấn đề lớn nhất lúc này là số lượng trạm sạc quá hạn chế, trong khi đội ngũ kỹ thuật viên hiểu sâu về xe điện rất ít.

Thị trường xe máy điện tại Macau hiện có 179 mẫu đến từ gần 50 thương hiệu. Sự đa dạng sản phẩm giúp người dùng có nhiều lựa chọn, nhưng cũng khiến công tác đào tạo và chuẩn hóa quy trình sửa chữa – bảo dưỡng khó khăn hơn, đặc biệt với các hệ thống điện – điện tử khác biệt giữa từng hãng.

Chính sách trợ cấp cần song hành với hạ tầng và nhân lực

Các gói hỗ trợ của chính quyền đã tạo lực đẩy rõ rệt, nhưng nếu hạ tầng không được nâng cấp và phân bố hợp lý, lợi ích có thể bị triệt tiêu bởi thời gian chờ sạc kéo dài, chi phí vận hành cao hơn và rủi ro an toàn từ ngập lụt. Giới quan sát nhận định, nếu không sớm mở rộng mạng lưới sạc và đào tạo nhân lực, tham vọng điện hóa đội xe máy tại Macau sẽ chậm lại.

Trọng tâm trước mắt, theo cảnh báo của giới chuyên môn, là tăng số điểm sạc tại các bãi đỗ công cộng, từng bước trang bị cho bãi đỗ tư nhân, đồng thời mở rộng đào tạo kỹ thuật viên để đảm bảo dịch vụ hậu mãi theo kịp số lượng xe.

