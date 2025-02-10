Kinh tế Xem phim siêu rẻ tại cụm rạp CGV cùng thẻ tín dụng BAC A BANK Thưởng thức thật nhiều bộ phim bom tấn mùa cuối năm tại cụm rạp CGV trên toàn quốc với ưu đãi siêu HOT từ BAC A BANK.

Mới đây nhất, góp tên vào “vũ trụ” ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard là chương trình “Xem phim siêu rẻ - Chọn thẻ BAC A BANK”.

“Xem phim siêu rẻ - Chọn thẻ BAC A BANK”. Ảnh: BAB



Theo đó, từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 28/1/2026, khi sử dụng thẻ tín dụng BAC A BANK để mua vé xem phim trực tuyến qua website/ứng dụng của CGV, chủ thẻ có thể lựa chọn, tận hưởng một trong hai ưu đãi cực hấp dẫn: Tặng ngay 01 vé xem phim hoặc 01 My Combo (1 bỏng + 1 nước) khi mua từ 02 vé xem phim 2D trở lên.

Chương trình hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt phòng vé trong thời gian tới đây, tuyệt đối chiều lòng các tín đồ đam mê màn ảnh rộng.

Chương trình ưu đãi được triển khai ở tất cả các cụm rạp CGV trên cả nước, và áp dụng vào tất cả các ngày trong tuần, không bao gồm ngày lễ, Tết. Mỗi khách hàng được hưởng 02 lượt ưu đãi/tuần, tối đa 04 lần/tháng.

Chương trình “Xem phim siêu rẻ - Chọn thẻ BAC A BANK” không những góp phần khuyến khích các hoạt động thanh toán không tiền mặt, mà còn mang đến trải nghiệm chi tiêu, giải trí vừa thú vị vừa tiết kiệm, thiết thực.

Song song với ưu đãi lần này, khách hàng sở hữu thẻ tín dụng BAC A BANK còn tận hưởng, đồng thời nhiều đặc quyền ưu việt, nổi bật khác như: Miễn phí thường niên 3 năm; Nhận vali sành điệu hoặc cốc giữ nhiệt cao cấp; hoàn tiền lên đến 5% giá trị giao dịch - tối đa 6 triệu đồng/năm; giảm tới 100.000 VND khi mua sắm trên Shopee; giảm 20% hóa đơn tại chuỗi nhà hàng Golden Gate; hoàn 15% hóa đơn tại hệ thống cửa hàng TH truemart trên toàn quốc; tích lũy điểm thưởng không giới hạn để đổi quà…

Quý khách hàng có thể dễ dàng đăng ký mở thẻ trực tuyến ngay trên ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking, hoặc ghé chi nhánh/phòng giao dịch BAC A BANK gần nhất để được nhân viên hướng dẫn, tư vấn miễn phí về thủ tục mở thẻ. Vui lòng truy cập website cards.baca-bank.vn hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800588828 để tham khảo thêm thông tin chi tiết.