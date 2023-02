Vì nhiều lý do, thời gian qua có khá nhiều cửa hàng xăng dầu ở Nghệ An và trên cả nước xin nghỉ bán. Trên phạm vi cả nước, qua thống kê sơ bộ có hơn 100/17.000 cửa hàng xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. Ở Nghệ An, từ năm 2021, toàn tỉnh có hơn 20/681 cửa hàng xăng dầu dừng hoạt động. Từ đầu năm 2022 đến nay có 10 cửa hàng xăng dầu xin nghỉ.

Bộ Công Thương cho rằng, nguyên nhân chính của hiện tượng trên là do từ cuối năm 2021 đến nay, các chi phí kinh doanh xăng, dầu tăng mạnh, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng, dầu không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng nên chủ yếu chỉ duy trì lượng hàng đủ để cung cấp cho hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình và duy trì lượng dự trữ tồn kho theo quy định. Nhưng cốt lõi là các doanh nghiệp đầu mối được phép nhập khẩu xăng dầu đã chiết khấu thấp, thậm chí chiết khấu 0 đồng cho các cửa hàng xăng dầu bán lẻ; trong khi giá xăng được Nhà nước quản lý. Vì vậy, nhiều cửa hàng xăng dầu bán lẻ càng kinh doanh, càng thua lỗ!