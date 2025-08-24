Xóm chài sát sông Lam di dời khẩn cấp tránh bão số 5

Đến khoảng 16h30 ngày 24/8, trên địa bàn phường Trường Vinh bắt đầu có mưa khá to. Tại cụm dân cư Hòa Lam, chính quyền và người dân cũng bắt đầu di chuyển thuyền bè lên cao chuẩn bị cho việc phòng, chống bão số 5. Tổ dân cư Hòa Lam có hơn 35 chiếc thuyền lớn, nhỏ đều đã được đưa lên cao. Ảnh: Hoài Thu Bí thư Chi bộ khối Thuận Hòa - chị Hoàng Thị Tuyết cho biết, cụm dân cư Hòa Lam trước đây là xóm Hòa Lam thuộc xã Hưng Hòa (cũ). Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm Hòa Lam trở thành một cụm dân cư của khối Thuận Hòa, phường Trường Vinh. Cụm dân cư này có hơn 60 hộ sống bằng nghề chài lưới, đánh cá ven sông Lam đã nhiều đời nay. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống bão số 5, hiện nay, chính quyền đang ưu tiên di dời người già, trẻ em đến trạm y tế phường. Lực lượng thanh niên ở lại, cơ động để cùng với địa phương phòng, chống bão, chằng chống nhà cửa. Tuỳ tình huống cụ thể có thể sẽ di dời sau. Ảnh: Hoài Thu Cụm dân cư Hòa Lam có hơn 30 thuyền bè các loại. Đến cuối chiều 24/8, toàn bộ thuyền đã được người dân kéo lên bờ, chằng chống, neo đậu chắc chắn. Ảnh: Hoài Thu Người dân xóm Hòa Lam chủ động gia cố, chằng chống mái nhà, tháo dỡ những vật dụng dễ bị gió tốc; dọn và treo đồ đạc, vật dụng gác lên vị trí cao. Ảnh: Hoài Thu Lực lượng dân quân tự vệ, trật tự đô thị giúp di dời người già yếu của xóm Hòa Lam đến nơi an toàn tránh bão. Trong ảnh: Cụ bà Hoàng Thị Sanh - vợ thương binh (chồng đã mất hơn 1 năm), bị bệnh nặng không thể di chuyển, được lực lượng chức năng đón đến trạm y tế tránh bão. Ảnh: Hoài Thu Chính quyền phường Trường Vinh cho biết, trước 20h tối nay (24/8,) toàn bộ người già, trẻ em, phụ nữ sẽ được di dời đến nơi an toàn . Ảnh: Hoài Thu Cụm dân cư Hòa Lam hầu hết có nhà sát mép sông Lam. Chiều 24/8, mực nước sông đã mấp mé mặt đường nội xóm. Ảnh: Hoài Thu Ghi nhận của chúng tôi tại cụm dân cư Hòa Lam, hơn 60 hộ dân tại đây rất chủ động trong công tác phòng, chống bão, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương với phương châm phòng hơn chống. “Cán bộ phường, cán bộ khối xóm nhắc nhở thường xuyên. Chúng tôi cũng nhận thấy mức độ nghiêm trọng của cơn bão nên cũng gấp rút cho tàu, thuyền lên bờ. Nhà ở gần mép sông Lam nên gia đình tôi cũng sẽ di dời, đi ở nhờ nhà họ hàng nơi cao ráo, hết bão mới về”, ông Nguyễn Văn Định - một hộ dân ở Hòa Lam cho biết. Ảnh: Hoài Thu
POWERED BY
ONECMS
- A PRODUCT OF
NEKO