Chủ Nhật, 24/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Xóm chài sát sông Lam di dời khẩn cấp tránh bão số 5

Hoài Thu 24/08/2025 18:27

Người dân xóm vạn chài Hòa Lam, phường Trường Vinh (Nghệ An) chủ động kéo thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa. Chính quyền giúp di dời các hộ dân, nhất là đối với người già yếu, trẻ em đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ.

Tổ dân cư Hoà Lam
Đến khoảng 16h30 ngày 24/8, trên địa bàn phường Trường Vinh bắt đầu có mưa khá to. Tại cụm dân cư Hòa Lam, chính quyền và người dân cũng bắt đầu di chuyển thuyền bè lên cao chuẩn bị cho việc phòng, chống bão số 5. Tổ dân cư Hòa Lam có hơn 35 chiếc thuyền lớn, nhỏ đều đã được đưa lên cao. Ảnh: Hoài Thu
bna_7445.jpg
Bí thư Chi bộ khối Thuận Hòa - chị Hoàng Thị Tuyết cho biết, cụm dân cư Hòa Lam trước đây là xóm Hòa Lam thuộc xã Hưng Hòa (cũ). Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm Hòa Lam trở thành một cụm dân cư của khối Thuận Hòa, phường Trường Vinh. Cụm dân cư này có hơn 60 hộ sống bằng nghề chài lưới, đánh cá ven sông Lam đã nhiều đời nay. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống bão số 5, hiện nay, chính quyền đang ưu tiên di dời người già, trẻ em đến trạm y tế phường. Lực lượng thanh niên ở lại, cơ động để cùng với địa phương phòng, chống bão, chằng chống nhà cửa. Tuỳ tình huống cụ thể có thể sẽ di dời sau. Ảnh: Hoài Thu
bna_7419.jpg
Cụm dân cư Hòa Lam có hơn 30 thuyền bè các loại. Đến cuối chiều 24/8, toàn bộ thuyền đã được người dân kéo lên bờ, chằng chống, neo đậu chắc chắn. Ảnh: Hoài Thu
7439 Treo đồ, chằng chống
Người dân xóm Hòa Lam chủ động gia cố, chằng chống mái nhà, tháo dỡ những vật dụng dễ bị gió tốc; dọn và treo đồ đạc, vật dụng gác lên vị trí cao. Ảnh: Hoài Thu
bna_7427-300b3275666600fee34c44e9d54f80c3.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ, trật tự đô thị giúp di dời người già yếu của xóm Hòa Lam đến nơi an toàn tránh bão. Trong ảnh: Cụ bà Hoàng Thị Sanh - vợ thương binh (chồng đã mất hơn 1 năm), bị bệnh nặng không thể di chuyển, được lực lượng chức năng đón đến trạm y tế tránh bão. Ảnh: Hoài Thu
hoà lam
Chính quyền phường Trường Vinh cho biết, trước 20h tối nay (24/8,) toàn bộ người già, trẻ em, phụ nữ sẽ được di dời đến nơi an toàn . Ảnh: Hoài Thu
z6939911215096_7ed043a91e028730faade09c68ecf091.jpg
Cụm dân cư Hòa Lam hầu hết có nhà sát mép sông Lam. Chiều 24/8, mực nước sông đã mấp mé mặt đường nội xóm. Ảnh: Hoài Thu
ban_vạn chài
Ghi nhận của chúng tôi tại cụm dân cư Hòa Lam, hơn 60 hộ dân tại đây rất chủ động trong công tác phòng, chống bão, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương với phương châm phòng hơn chống. “Cán bộ phường, cán bộ khối xóm nhắc nhở thường xuyên. Chúng tôi cũng nhận thấy mức độ nghiêm trọng của cơn bão nên cũng gấp rút cho tàu, thuyền lên bờ. Nhà ở gần mép sông Lam nên gia đình tôi cũng sẽ di dời, đi ở nhờ nhà họ hàng nơi cao ráo, hết bão mới về”, ông Nguyễn Văn Định - một hộ dân ở Hòa Lam cho biết. Ảnh: Hoài Thu

Bài liên quan

Đọc tiếp

Lãnh đạo phường Thành Vinh (Nghệ An) “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động người dân tại các chung cư cũ di dời khẩn cấp trước khi bão số 5 đổ bộ

Lãnh đạo phường Thành Vinh (Nghệ An) “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động người dân tại các chung cư cũ di dời khẩn cấp trước khi bão số 5 đổ bộ

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Xóm chài sát sông Lam di dời khẩn cấp tránh bão số 5

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO