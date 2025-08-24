Kinh tế

Xóm chài sát sông Lam di dời khẩn cấp tránh bão số 5

Người dân xóm vạn chài Hòa Lam, phường Trường Vinh (Nghệ An) chủ động kéo thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa. Chính quyền giúp di dời các hộ dân, nhất là đối với người già yếu, trẻ em đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ.