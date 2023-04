Xót xa bé gái đuối nước khi tắm bể phao mini tại nhà

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ chính quyền địa phương xã Châu Hội (Qùy Châu), trên địa bàn có cháu bé 3 tuổi bị đuối nước khi tắm tại bể bơi được mua sẵn lắp đặt tại nhà.

Nạn nhân là cháu Lữ Thị A.T. 2 tuổi, trú tại bản Tằn, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

Theo đó, khoảng hơn 10h sáng nay (19/4), cháu Lữ Thị A.T (SN 2020) ở nhà cùng ông bà nội. Do trời nắng nóng nên bà đã bơm nước cho cháu tắm và không may bị đuối nước. Thời điểm xảy ra sự việc bà của bé đang ở nhà nhưng do mải làm việc nên đã dẫn đến sự việc đau lòng.

Phát hiện sự việc, bà đã tri hô hàng xóm đưa cháu A.T ra sơ cứu và đưa đi cấp cứu tuy nhiên bé gái đã tử vong trước đó.

Được biết bố mẹ bé gái đang đi làm ăn xa, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới nhà nạn nhân để thăm hỏi động viên và giúp đỡ gia đình lo hậu sự.