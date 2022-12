Xử phạt nam thanh niên đăng tin lên mạng xã hội có nội dung xúc phạm lực lượng Công an

(Baonghean.vn) - Thấy tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đang làm nhiệm vụ, T. dùng điện thoại cá nhân chụp ảnh đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân câu like và “cảnh báo” người dân xung quanh với nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng Công an.

Ngày 20/12, Công an huyện Quỳnh Lưu ra quyết định xử phạt anh N.T.T (SN 1987), trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An phát hiện tài khoản Facebook của anh N.T. T đưa tin sai sự thật về hoạt động của Công an huyện Quỳnh Lưu. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành làm việc với N.T.T về việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng Công an.

Tại Cơ quan Công an, anh T. khai nhận, vào hồi 8h ngày 15/12/2022, N.H.T điều khiển xe mô tô trên đoạn đường xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu thì thấy tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đang làm nhiệm vụ. Lúc này, T. dùng điện thoại cá nhân chụp ảnh cán bộ Công an huyện đang xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông rồi đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân với nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng Công an nhằm mục đích câu like và “cảnh báo” người dân xung quanh.

Với hành vi vi phạm trên, ngày 20/12/2022, Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh T. theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022), với số tiền phạt là 5 triệu đồng.