Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng – Bài 2: Chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho bệnh viện nước bạn Lào

Bác sĩ Nghệ An cũng đã trực tiếp tham gia khám, cứu chữa cho nhiều bệnh nhân người Lào trong tình trạng nguy kịch, ví như trường hợp sản phụ Lào bị băng huyết được bác sĩ Việt Nam trực tiếp hiến máu cứu giúp. Đó là trường hợp sản phụ Keo (26 tuổi) được chuyển tuyến cấp cứu từ tuyến huyện lên Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng vào ngày 18/7/2016. Sau ca sinh mổ, sản phụ xuất hiện tình trạng đờ tử cung, băng huyết. Đảm bảo sự sống cho sản phụ, yêu cầu cấp thiết là phải truyền máu gấp để bù lại và làm đông máu. Song lúc này, Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng chỉ huy động được 1 đơn vị máu nhóm A (trùng với nhóm máu của bệnh nhân)… Không ngại ngần, 3 bác sĩ Nghệ An xung phong tình nguyện hiến máu cứu người. Rất may mắn, bác sĩ Phan Sỹ Thái cùng nhóm máu với sản phụ Keo. 30 phút sau, máu của bác sĩ Thái đã góp phần cứu sống sản phụ Keo.

Trong năm 2016, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An còn cử thêm 12 bác sĩ chuyên môn tốt sang trực tiếp đào tạo cho Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng, tập trung ở các chuyên ngành Gây mê – Hồi sức, Sản – Phụ khoa, Chấn thương – Chỉnh hình, Nội tiết. Tiến sĩ Phạm Hồng Phương – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay: “Trong năm này, các bác sĩ bệnh viện ngoài chuyển giao kỹ thuật còn trực tiếp thăm khám, phẫu thuật, can thiệp, điều trị cho 354 bệnh nhân ngay tại bệnh viện bạn”.