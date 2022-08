Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng – Bài 3: Giúp bạn đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao

Giúp cho sinh viên có thể thành thạo kỹ năng, quá trình đào tạo lâm sàng theo mô hình “Viện – Trường” đã được Trường Đại học Y khoa Vinh và ngành y tế Nghệ An chú trọng. Từ năm thứ 3 trở đi, tất cả các sinh viên Lào đều được đi thực tập lâm sàng tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Nghệ An là địa phương có nhiều cơ sở khám chữa bệnh lớn, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung bộ. Số lượng bệnh nhân tập trung lớn, mô hình bệnh tật đa dạng. Đây chính là điều kiện quan trọng để các sinh viên Lào sớm thuần thục các kỹ năng, chuyển hoá kiến thức lý thuyết sang thực hành.

Sinh viên Philomphed Somoh cho biết: “Khi đi lâm sàng, chúng em được chia theo nhóm và thực hành ở nhiều bệnh viện. Điều này giúp chúng em có thể tiếp xúc nhiều trang thiết bị, kỹ thuật, mặt bệnh khác nhau. Ở tất cả các bệnh viện chúng em đến học, các bác sĩ, điều dưỡng đều rất quan tâm, hướng dẫn tận tình. Đặc biệt, khi biết em là sinh viên Lào thì họ lại càng hướng dẫn tỉ mỉ hơn. Trước đây, khi bắt đầu học lâm sàng thì em rất run nhưng sau thời gian ngắn em đã có thể tự tin tiêm, chuyền, đo điện tim….”.