Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng – Bài cuối: Tiếp tục hỗ trợ tích cực, sát với yêu cầu thực tiễn

PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022), thực hiện chương trình hợp tác về y tế giữa hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, từ ngày 31/5 – 4/6, ngành Y tế Nghệ An tổ chức đoàn công tác thăm, làm việc với ngành Y tế tỉnh Xiêng Khoảng, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Trường Đại học Y khoa Vinh… Trong chuyến công tác này, ngành Y tế giữa 2 tỉnh tiến hành tổ chức hội đàm đánh giá kết quả hợp tác y tế từ năm 2015 đến nay và bàn phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Ngành Y tế Nghệ An cũng thăm, làm việc cùng Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng, Trường Cao đẳng Y tế Xiêng Khoảng; các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã của tỉnh Xiêng Khoảng.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động hợp tác, ngành Y tế tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng đều nhận định: Hoạt động hợp tác đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó nổi bật là việc ngành Y tế Nghệ An giúp đỡ tỉnh Xiêng Khoảng trong công tác khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nhân lực y tế. Cụ thể các bệnh viện ở tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng sang học tập kỹ thuật ở nhiều chuyên ngành; đồng thời cử chuyên gia sang đào tạo theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng. Sau đào tạo, các cán bộ y tế của Xiêng Khoảng đã làm chủ được nhiều kỹ thuật cao mà trước đó chưa thực hiện được; trình độ tay nghề nâng lên, nhiều bệnh nhân nguy kịch đã được cứu sống nhờ việc áp dụng kiến thức mới.