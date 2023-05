100% tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy tại địa bàn biên giới Nghệ An đã bị triệt xoá

Chiều 12/5, tại thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết 1 năm thực hiện và nhân rộng Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”.

Dự hội nghị, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lãnh đạo Công an 12 tỉnh , thành phố. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đoàn thể, đại diện Thường trực huyện, thành, thị ủy và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Triệt xóa 100% tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, điểm bán lẻ ma túy tại địa bàn biên giới

Ngày 7/4/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý” trên địa bàn tỉnh. Sau khi ban hành Đề án, Công an tỉnh đã điều động 25 đồng chí cán bộ là trinh sát viên, điều tra viên có kinh nghiệm của Công an các đơn vị, địa phương tăng cường cho các xã biên giới; bàn giao 27 ô tô bán tải của Bộ Công an trang cấp cho Công an 27 xã biên giới để phục vụ công tác.

Qua 1 năm thực hiện và nhân rộng Đề án, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nhiều giải pháp của Công an tỉnh và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, Đề án đã lan tỏa và được nhân rộng tại 21/21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Có 185 xã đăng ký xây dựng địa bàn “sạch ma túy”, 11 huyện đăng ký xây dựng “huyện sạch ma túy” trong năm 2023.

Ngoài 27 xã biên giới thuộc Đề án, đến thời điểm hiện nay đã có thêm 69 xã đạt cơ bản 2 tiêu chí “sạch tội phạm, tệ nạn ma túy” và “sạch người nghiện”, tạo được hiệu ứng lan tỏa, tích cực đối với hệ thống chính trị toàn tỉnh và góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Từ ngày 15/4/2022 đến 15/4/2023, Công an các đơn vị, địa phương toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt 1.293 vụ, 1.750 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 8,85kg hêrôin và 159.981 viên ma túy tổng hợp, 26,2kg ma túy đá, 3,1kg thuốc phiện, 139g cần sa; triệt xóa 100% các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, điểm bán lẻ ma túy tại địa bàn biên giới. Đặc biệt, đã triệt xóa thành công điểm phức tạp về ma túy tồn tại trong nhiều năm ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh triển khai thực hiện Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu, đề xuất triển khai nhiều chương trình, dự án an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo cho nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, góp phần quan trọng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, từng bước giữ vững thành quả của Đề án.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao kết quả triển khai, thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” của Công an Nghệ An. Công an tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra ban đầu, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công an tỉnh Nghệ An đã phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực phòng, chống tội phạm, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quyết liệt chỉ đạo, triển khai Đề án một cách đồng bộ, bài bản, thống nhất.

Công an tỉnh Nghệ An đã vận dụng khéo léo, linh hoạt, chủ động trong công tác tham mưu thực hiện Đề án gắn với bảo đảm về an sinh xã hội tại địa bàn các xã biên giới, bảo đảm tính bền vững trong công tác phòng ngừa và làm sạch ma túy tại khu vực này,

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề mới, khó khăn hơn trước, đòi hỏi sự tiếp tục vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các địa phương trong cả nước. Trong đó, với vị trí chiến lược, tuyến biên giới Việt - Lào tiếp tục là địa bàn tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, khó lường.

Thứ trưởng lưu ý Nghệ An một số vấn đề, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác “giữ sạch” tại các địa bàn sạch ma túy, bảo đảm hiệu quả bền vững của đề án, tuyệt đối không để ma túy phát sinh trở lại.

Đối với việc triển khai nhân rộng đề án, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an Nghệ An nghiên cứu lộ trình, phương pháp bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai thực hiện hiệu quả, tuyệt đối không vì tâm lý nóng vội, ham “thành tích” mà thực hiện hình thức, không có chiều sâu, chất lượng; phải xác định làm đến đâu “sạch vững” đến đó.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả rất nổi bật của Công an Nghệ An trong triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao sự chung tay, phối hợp, vào cuộc rất tích cực của các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện và nhân rộng Đề án thời gian qua.

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Công an tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng “Xã, phường, thị trấn sạch về ma túy” trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh Nghệ An ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu, triển khai quyết liệt, có hiệu quả chủ trương xây dựng 2.820 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới; cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn 6 huyện biên giới đã sạch ma túy, phải triển khai quyết liệt, toàn diện các biện pháp “giữ sạch” bền vững, lâu dài, không để tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy phát sinh trở lại, tuyệt đối không phó mặc công tác “làm sạch” ma túy cho lực lượng Công an.

Từng bước đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, Công an tỉnh Nghệ An xác định công tác phòng chống ma tuý, tội phạm ma tuý là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi lực lượng Công an Nghệ An phải tiếp tục nỗ lực quyết liệt và quyết tâm cao nhất, để vừa duy trì giữ vững xã đã làm sạch ma túy, vừa tiếp tục nhân rộng Đề án, nhất là trong giai đoạn, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy đang tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện hơn.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, nhất là sự phối hợp của Công an các tỉnh giáp biên giới Việt - Lào trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần củng cố, tạo nên phòng tuyến chống ma túy vững chắc trên tuyến biên giới Việt - Lào. Đây là những nhân tố quan trọng, quyết định đến mọi thành quả, nỗ lực trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy nói chung và “làm sạch” ma túy tại địa bàn cấp xã nói riêng.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, thời gian tới, toàn lực lượng Công an Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu “làm sạch” và “giữ sạch” ma tuý trên địa bàn; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhân rộng Đề án đã đặt ra, từng bước đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước.

Dịp này, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện và nhân rộng Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”.