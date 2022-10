15 ngày sau lũ quét, nhiều gia đình ở Kỳ Sơn vẫn chưa thể về nhà

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Xuân Hoàng - Quang An

(Baonghean.vn) - Các ngả đường vẫn còn ngổn ngang đất đá, cây cối và vật dụng sinh hoạt gia đình đã hư hỏng… Một số ngôi nhà mặc dù đã được dọn sạch đất, đá nhưng trống trơn, bà con chưa quay về ở. Đó là những hình ảnh sau 15 ngày xảy ra trận lũ ống, lũ quét lịch sử trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Sống tạm ở nhà người thân

Theo ghi nhận của P.V, sau 15 ngày xảy ra trận lũ quét, với sự nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng, chính quyền và nhân dân, lượng đất đá tại các tuyến đường, các trụ sở cơ quan, tổ chức đoàn thể và khu vực khối 1, thị trấn Mường Xén đã cơ bản được máy móc nạo vét; bà con dần trở lại cuộc sống, làm việc thường nhật.

Mặc dù vậy, khi vào xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, trước mắt chúng tôi vẫn là cảnh tan hoang và chưa có gì khả quan hơn đối với cuộc sống của người dân. Tại những khu vực này, do các phương tiện không thể đi vào nên việc khắc phục thiệt hại vẫn hoàn toàn bằng sức người. Mặc dù các tuyến đường chính từ thị trấn Mường Xén vào bản Hòa Sơn đã được thu dọn, nhưng tuyến đường vào các bản Sơn Hà, Bình Sơn 1, Bình Sơn 2 vẫn còn ngổn ngang, xe ô tô vẫn chưa thể vào được. Chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục hỗ trợ bà con.

Đứng trước nền đất trống trơn, chị Vi Thị Mai ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ ngậm ngùi nói, trận lũ vừa qua đã cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà sàn 3 gian và tài sản trong nhà, giờ chỉ còn trơ lại nền nhà chất đầy đất và đá núi. Suốt từ 15 ngày nay, cả gia đình 4 người phải đi ở nhờ nhà người thân. Tình cảnh này không biết kéo dài đến lúc nào. Nhìn dòng Huồi Giảng đang đổ nước, chị Mai nghẹn ngào: “Mong rằng Nhà nước sớm bố trí vùng tái định cư để gia đình sớm ổn định cuộc sống, chứ không dám làm nhà ở đây nữa”.

Dù không bị lũ cuốn trôi hết nhà cửa, nhưng gia đình ông Lô Trung Hải, bà La Thị Mai (ngoài 70 tuổi) bị nước lũ gây hư hỏng gần như toàn bộ tài sản trong nhà và một số bức tường đổ sập. Đến nay, mới chỉ khắc phục được một phần nào. Ông Lô Trung Hải cho hay, do tuổi cao nên ông bà không đủ sức để khắc phục, mà chờ các chú bộ đội biên phòng đến giúp đỡ. Cả gia đình vẫn phải ở nhờ nhà người thân, thiếu thốn đủ bề.

Thăm lại gia đình ông Hạ Giống Hùa ở bản Sơn Hà là một trong những hộ bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản trong nhà. Mặc dù gia đình đã thu dọn hết đất đá nhưng căn nhà trông như nhà hoang, trống hoác.

Ông Hạ Giống Hùa cho hay, mặc dù gia đình đã được hỗ trợ được ít tiền mặt, nhưng chưa dám mua sắm đồ đạc sinh hoạt gì để trở về ngôi nhà của mình sinh sống, bởi lo sợ sạt lở núi, xung quanh nhà xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao. Trước mắt gia đình vẫn phải ở nhờ nhà người khác đã.

Theo ghi nhận của P.V, hiện nay vẫn còn khoảng 100 hộ dân đang nương nhờ tại nhà người thân vì nhà cửa đã bị cuốn trôi và nằm trong vùng nguy cơ cao, số tiền được hỗ trợ trong thời gian qua bà con chủ yếu lo cho việc sinh hoạt hàng ngày vì chưa có nhà nên chưa thể sắm lại tài sản.

Cấp thiết tái định cư cho người dân

Hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vẫn đang bám trụ để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả. Đại úy, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Keng Đu Bùi Văn Ngọc chia sẻ: "Từ ngày xảy ra trận lũ ống, lũ quét 2/10 đến nay, đơn vị luôn duy trì trên 10 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giúp dân. Dù lũ đã qua 15 ngày, nhưng vùng tâm lũ vẫn còn ngổn ngang đất, đá, cây cối… chưa thể xử lý hết được. Nhiều ngôi nhà vẫn chưa được dọn dẹp đất đá. Vì vậy, công việc hiện nay của anh em là tiếp tục giúp dân xúc đất ra khỏi nền nhà, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giải phóng dần lượng đất đá trên các tuyến đường nội bản. Nói chung gia đình nào cần hỗ trợ gì thì anh em sẵn sàng giúp đỡ".

Bản Hòa Sơn là trung tâm ảnh hưởng của trận lũ ống, lũ quét vừa qua, nên số hộ bị ảnh hưởng lớn nhất, với 38 ngôi nhà bị nước cuốn trôi và đổ sập. Ông Vi Văn Truyền - Trưởng bản Hòa Sơn cho biết: Đối với những hộ bị lũ cuốn trôi nhà cửa, mất hết tài sản, thì bà con chưa thể ổn định cuộc sống. Với những hộ bị ảnh hưởng nhẹ hơn, dù họ đã thu dọn, có chỗ sinh hoạt tạm thời, nhưng đối diện với nhiều khó khăn, vì không biết làm gì để cải thiện cuộc sống. Bởi ruộng đồng bị đất đá vùi lấp, chuồng trại bị hư hỏng, chưa khắc phục được để chăn nuôi, nước sinh hoạt vẫn thiếu…

Ông Vi Văn Truyền cho rằng, không chỉ những hộ bị mất nhà cửa, mà hàng trăm hộ khác không nên ở đây nữa, bởi nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở núi rất cao. Hiện tại, rất nhiều điểm có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, do vậy những lúc có mưa to là các hộ nằm trong vùng nguy hiểm buộc phải sơ tán. Vì thế, Nhà nước cần sớm có giải pháp tái định cư cho 73 hộ đến nơi ở an toàn.

Hiện nay, ngoài vấn đề lương thực, thực phẩm thì nước sạch là quan trọng nhất đối với bà con. Do các công trình nước sinh hoạt tự chảy đã hư hỏng, nên những ngày qua, lực lượng chức năng và các hộ dân trong bản vào rừng tìm nguồn nước, đóng góp tiền mua đường ống dẫn nước về cho bà con sử dụng miễn phí tại 2 điểm cung cấp nước, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế tạm thời.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Ngoài các vấn đề dân sinh sau lũ thì cấp thiết hiện nay là lập khu tái định cư mới cho bà con ổn định cuộc sống. Do vậy, thời gian qua, huyện đã tích cực khảo sát một số địa điểm trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, tuy nhiên thuận lợi nhất vẫn là khu vực trên địa bàn bản Cầu 8, xã Tà Cạ, với diện tích khoảng 10 ha. Đây là khu vực thuận lợi cho việc tạo mặt bằng làm nhà ở, giao thông, trường học và nguồn nước sinh hoạt, điện lưới…

Trước đó, vào sáng sớm ngày 2/10, tại địa bàn các bản: Hòa Sơn, Sơn Hà, Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 của xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) xảy ra trận lũ ống, lũ quét, gây thiệt hại nặng nề. Với 55 căn nhà bị sập hoàn toàn; hàng chục ngôi nhà bị nứt, đổ; nhiều tài sản của người dân và Nhà nước hư hỏng, cuốn trôi. Ước tính tổng thiệt hại trên 215 tỷ đồng./.