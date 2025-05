Xã hội 18 tiết mục đoạt giải Vàng Hội diễn Nghệ thuật quần chúng 'Tiếng hát Làng Sen' toàn quốc năm 2025 Chiều 19/5, tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, Lễ bế mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen” toàn quốc năm 2025 đã long trọng diễn ra, khép lại một kỳ hội diễn sôi nổi, đầy cảm xúc và đậm nghĩa tình hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/5, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen” toàn quốc là một trong những hoạt động trọng tâm của Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, thu hút sự tham gia của 30 đoàn nghệ thuật quần chúng với hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, trình diễn 158 tiết mục phong phú, được dàn dựng công phu, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Một tiết mục được chọn công diễn tại Lễ bế mạc. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh: Thành công của Hội diễn là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, cùng sự đồng hành tích cực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phát biểu bế mạc Hội diễn. Ảnh: Minh Quân

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – đã phát huy tốt vai trò là đơn vị đăng cai, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn nghệ thuật về tham dự và tỏa sáng trên sân khấu Làng Sen. Hội diễn không chỉ là ngày hội văn hóa mà còn là dịp thể hiện tình yêu quê hương, lòng biết ơn sâu nặng với Bác Hồ qua những chương trình nghệ thuật xúc động, mang đậm hồn cốt dân tộc.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho các đoàn nghệ thuật tham gia Hội diễn. Ảnh: Minh Quân

Trong khuôn khổ lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho các đoàn nghệ thuật tham gia Hội diễn; đồng thời trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện cho các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho thành công của Hội diễn. Bên cạnh đó, 62 tiết mục đạt Huy chương Bạc đã được công bố.

Trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện cho các tập thể có đóng góp xuất sắc cho thành công của Hội diễn. Ảnh: Minh Quân

Điểm nhấn của buổi lễ là phần trao Huy chương Vàng cho các tiết mục tiêu biểu, thể hiện chiều sâu tư tưởng, chất lượng nghệ thuật cao và cảm xúc chân thành, lan tỏa. Trong đó, có thể kể đến các tiết mục “Lời Bác sáng mãi muôn đời” (Nghệ An), “Vui hội Làng Sen thêm nhớ ơn Người” (Hà Tĩnh), “Di chúc Bác Hồ” (Nghệ An), “Ngày hội Làng Sen” (Long An), “Người vá đường” (An Giang)...

Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An trao Huy chương Vàng cho các tiết mục tiêu biểu của Hội diễn. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh phần tổng kết và trao giải, khán giả cũng được thưởng thức chương trình công diễn đặc sắc, quy tụ các tiết mục xuất sắc nhất của Hội diễn.