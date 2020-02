2 bé trai rời nhà từ Nghệ An vào Huế: Báo động tình trạng trẻ em tự ý bỏ nhà đi

Những vụ việc gây xôn xao dư luận



Hai ngày nay, thông tin về hai cháu bé ở thành phố Vinh là Vương Tuấn Khoa (SN 2011, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Lê Lợi, TP Vinh) và cháu Lưu Xuân Đạt (SN 2007, học lớp 6 trú cùng phường Lê Lợi) được cộng đồng mạng xã hội chia sẻ rầm rộ, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, người thân của hai cháu đã đăng thông tin trên mạng xã hội về hai cháu bé mất tích đã 2 ngày mà gia đình chưa tìm thấy, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ tìm giúp.

Đồng thời gia đình hai cháu cũng trình báo với cơ quan công an. Và ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã phát thông báo truy tìm người mất tích. Theo gia đình, khoảng 18h ngày 26/2, cháu Đạt sang nhà rủ cháu Khoa đi chơi. Đến tối muộn, gia đình không thấy 2 cháu về nhà nên đi tìm nhưng đến 27/2 vẫn không thấy 2 cháu về nhà.

Hình ảnh hai cháu Khoa và Đạt được gia đình chia sẻ nhờ tìm kiếm trên mạng xã hội. Ảnh tư liệu

Đến 11h30 trưa ngày 28/2, mẹ đẻ của cháu Đạt trong Thừa Thiên Huế gọi điện cho người nhà ở Nghệ An thông báo là 2 cháu vừa vào đến nơi. Cũng theo người thân cháu Đạt, hiện vẫn chưa rõ là 2 cháu vào Thừa Thiên Huế bằng cách nào. Bởi khi đi ra khỏi nhà, các cháu đi bộ, mặc quần áo bình thường, không xin bố mẹ tiền.

Trước đó, rạng sáng ngày 17/7/2019, người dân xã Diễn Kỷ huyện Diễn Châu phát hiện 3 trẻ em lạ mặt đứng bên đường nên trình báo với cơ quan công an. Qua tìm hiểu thông tin, ban đầu 3 em gồm Nguyễn Công Th. (14 tuổi), em Nguyễn Văn H. (10 tuổi) và em Nguyễn Văn Th. (9 tuổi, cùng trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, các em chở nhau bằng xe đạp đi chơi thì bất ngờ bị một người đàn ông "bắt cóc" đưa lên một chiếc xe ôtô chở đi. Khi xe ôtô lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, lợi dụng tài xế đi vệ sinh, 3 em đã trốn thoát khỏi xe ôtô.

Song chiều cùng ngày, Công an huyện Anh Sơn và Công an huyện Diễn Châu đã phối hơp làm rõ: Sự thật là các em đi chơi lạc đường từ Anh Sơn xuống huyện Đô Lương rồi về huyện Yên Thành, lạc ra huyện Diễn Châu. Tuy nhiên vì sợ bố mẹ đánh nên các em mới bàn tính nói dối là bị bắt cóc.

Công an, chính quyền địa phương bàn giao 3 em cho gia đình ở Phúc Sơn (Anh Sơn) sau khi được tìm thấy. Ảnh tư liệu

Cũng ở Nghệ An, ngày 15/11/2019, bà Nguyễn Thị Châu (42 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã đến Công an huyện Quỳnh Lưu trình báo về việc con gái Hồ Thị Ng (15 tuổi) mất tích nhiều ngày. Đến ngày 18, công an phát hiện Ng đang ngồi trên xe máy với 2 người lạ và đã bàn giao cho gia đình. Ng cho biết em bỏ nhà đi là “tự nguyện” theo các bạn vì thấy buồn và không thông báo cho gia đình.



Ngày 15/7/2019, sau nhiều ngày tìm kiếm con gái nhưng không có kết quả, chị Nguyễn Thị Đường (trú xóm 2A, xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn) gửi đơn trình báo đến cơ quan công an về việc con gái chị mất tích không rõ lý do và đề nghị hỗ trợ truy tìm. Đến ngày 17/6/2019, sau 3 ngày được cho là mất tích, bé gái 13 tuổi ở Nghệ An bỏ nhà đi đã được tìm thấy tại TP. Hà Nội.

Nguyên nhân được xác định do cháu H đã trốn bố mẹ đi xuống TP. Vinh để xin việc làm. Tại đây, một chủ quán đã giới thiệu cháu H. ra Hà Nội để làm cho một nhà hàng. Sau khi thông báo truy tìm cháu bé được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, một người dân ở TP Hà Nội đọc được, sau đó gọi điện thông báo cho gia đình anh em H.

Hình ảnh cháu H được người nà cung cấp cho cơ quan chức năng để trợ giúp tìm kiếm. Ảnh tư liệu

Cảnh báo tình trạng trẻ bỏ nhà đi

Thông tin về những vụ việc trẻ tự ý bỏ nhà đi đã khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Đặc biệt, đối với những gia đình có con, cháu “bỗng dưng” mất tích thì họ đã phải trải qua những giây phút lo lắng, bất an tột độ khi những đứa con mình dứt ruột sinh ra, nuôi nấng bỗng dưng biến mất mà không rõ lý do. Đáng nói hơn, những trường hợp trẻ em tự bỏ nhà đi thì trước đó gia đình, người thân không nhận thấy con em mình có biểu hiện, dấu hiệu gì về hành động bột phát bỏ nhà đi.

Ví như đối với hai học sinh học lớp 3 và lớp 6 ở phường Lê Lợi, Thành phố Vinh. Người nhà các em cho biết, khi tự ý bỏ nhà để đi vào Thừa Thiên Huế hai cháu mặc quần áo bình thường, không xin bố mẹ tiền và không có biểu hiện gì đáng nghi ngờ. Bởi vậy, sau khi không thấy hai con trở về nhà, gia đình đã nghĩ ngay đến khả năng con em mình bị bắt cóc.

Và cho đến nay, sau khi mẹ đẻ của một trong hai cháu ở Thùa Thiên Huế gọi điện thông báo là hai cháu vừa vào đến Huế, gia đình các cháu đang trên đường vào Huế để đón về. Song điều đáng nói ở đây là ngay cả gia đình, người thân các cháu khi biết tin các con tự ý bỏ nhà vào Huế nhưng không biết các cháu đi bằng cách nào, lấy tiền đâu ra để đi.

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Và theo như nhiều bình luận của các bậc cha mẹ trên mạng xã hội đối với vụ việc hai cháu Khoa và Đạt bỏ nhà vào Huế, nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng khi càng ngày càng có nhiều vụ việc con trẻ tự ý bỏ nhà đi, và đi rất xa với những lý do “trời ơi đất hỡi”. Nhiều ý kiến khác cho rằng qua những vụ việc như vậy các bậc làm cha làm mẹ nên tự xem lại cách mình quan tâm đến con cái.

Vì sao lại để cho con em mình có những suy nghĩ tự do, vô kỷ luật và không có trách nhiệm với bản thân và gia đình khi tự ý bỏ nhà đi. Có thể các cháu chưa hiểu hết, chưa lường hết được những nguy hiểm rình rập bản thân khi bỏ nhà đi, hoặc do bất mãn, không vừa lòng với một sự việc nào đó từ phía gia đình. Và đây chính là căn nguyên của vụ việc.

Những vụ việc trẻ vị thành niên tự ý bỏ nhà đi thống kê trên địa bàn Nghệ An và cả nước thời gian qua cho thấy, lý do dẫn đến hành động như vậy thường là vì buồn chán, vì bị bố mẹ mắng, vì không được chơi điện thoại, vì bị thi trượt, hoặc vì mải chơi nên đi lạc. Và có một điều đáng lo ngại nữa, đó là từ những hành động tự ý bỏ nhà đi, do sợ hãi các em lại măc thêm lỗi đó là nói dối, bịa chuyện. Ví như trường hợp 3 trẻ vị thành niên ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn đi lạc xuống xã Diễn Kỷ huyện Diễn Châu. Vì lạc đường nên các em bịa chuyện bị bắt cóc.

Dù là do nguyên nhân nào, thì việc trẻ em tự ý bỏ nhà đi đang xảy ra ngày càng nhiều là hiện tượng đáng báo động, đòi hỏi mỗi gia đình cần sát sao hơn nữa trong quản lý, gần gũi, tích cực phối hợp với nhà trường trong nắm bắt tâm tư của con em mình, không để xảy ra những sự việc đáng tiếc, gây hậu quả nghiêm trọng.