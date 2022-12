Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết công giáo Nghệ An

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Tiếp đoàn có Linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh và các vị trong Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh.

Trong không khí hân hoan đón chào Giáng sinh 2022 của không chỉ cộng đồng bà con Kitô hữu Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông gửi lời chúc mừng đến Linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền và Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Năm 2022, Nghệ An đạt được rất nhiều thành tích to lớn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh với 27/28 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt. Đây là kết quả rất to lớn sau khi tỉnh vượt qua dịch Covid -19 để thực hiện các nhiệm vụ, tổ chức nếp sống theo trạng thái bình thường mới như trước dịch với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, sát đúng của Chính phủ, hệ thống chính trị cả nước cũng như của tỉnh Nghệ An.

Trong thành tích chung rất đáng tự hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông khẳng định, có đóng góp rất to lớn của bà con công giáo trong toàn tỉnh; đặc biệt là hình ảnh các cộng đồng sống chung trên địa bàn kề vai, sát cánh, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau, nhất là giúp đỡ các trường hợp yếu thế trong xã hội vượt qua đại dịch Covid -19.

Đây là tiền đề rất quan trọng để năm 2022, toàn tỉnh bước vào trạng thái bình thường mới với tâm thế, quyết tâm rất cao cùng những biện pháp rất quyết liệt, cụ thể trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt là tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trên khắp địa bàn tỉnh Nghệ An, nên đã mang lại những kết quả quan trọng tỉnh đạt được trong năm 2022.

Giáng sinh 2022 là dịp đầu tiên sau 3 năm được tổ chức đúng nghĩa nhất sau khi dịch Covid -19 được kiểm soát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, tin tưởng rằng, trong không khí hân hoan đó, đây là dịp chứng tỏ, chứng minh, tiếp tục xây dựng, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc và giữa các tôn giáo với nhau, giữa các tầng lớp nhân dân, không phân biệt tôn giáo, thành phần dân tộc, tuổi tác, vùng, miền trong xã hội trong ngôi nhà chung: Ngôi nhà đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, thật nhiều hồng ân Thiên Chúa; chúc cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc luôn vững mạnh, luôn phát huy trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng thời thể hiện sự ghi nhận, cảm ơn những đóng góp rất to lớn của cộng đồng bà con Kitô hữu trên địa bàn Nghệ An, cũng như các vị trong Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh; qua đó, khẳng định, tỉnh sẽ luôn luôn cố gắng ở mức cao nhất để tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ nhân dân, trong đó có cộng đồng bà con công giáo, nhất là những vùng còn khó khăn.

Thay mặt Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, Linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được; đồng thời chia sẻ, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cho đồng bào công giáo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống và thực hành tín ngưỡng tôn giáo.