Giáo dục 2 giáo viên Nghệ An được tuyên dương tại chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' Đây là những giáo viên đang công tác tại các xã biên giới, những vùng đặc biệt khó khăn. Những năm qua, bằng tình yêu nghề, yêu trò họ đã bám làng, bám bản để dạy, mang tri thức về với học sinh vùng cao.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 80 gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.

Trước đó, Ban Tổ chức đã nhận được 263 đề cử từ 25 đơn vị là Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, và Bộ đội Biên phòng. Trong đó có 201 hồ sơ đủ điều kiện để xét chọn.

Cô giáo Lầu Y Pay nhiều năm gắn bó với các điểm trường lẻ ở xã biên giới Tri Lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là hoạt động mang tính biểu tượng, nghĩa cử nhân văn sâu sắc nhằm động viên, sẻ chia với các thầy, cô đang ngày đêm đứng lớp ở miền núi, biên giới, hải đảo, những vùng đặc biệt khó khăn cũng như những giáo viên giáo dục đặc biệt, các thầy cô các trường giáo dưỡng và các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh kiên trì gánh con chữ nơi biên cương Tổ quốc.

Chương trình cũng đã khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết của các giáo viên trẻ, thanh niên tình nguyện mang tri thức tới cho các con, em đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của Tổ quốc; đồng thời kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ, đồng hành, đóng góp cho việc dạy và học ở các địa phương còn nhiều khó khăn, vì tương lai con em chúng ta…

Trong danh sách này, Nghệ An vinh dự có 2 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương. Đó là cô giáo Lầu Y Pay ( sN 1986) - một giáo viên đang công tác tại điểm Huồi Mới, Trường Mầm non Tri Lễ - một trong những điểm trường vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, là nơi mà ở đó có 100% đồng bào dân tộc H.Mông sinh sống.

Hơn 12 năm công tác trong nghề, cô đã được nhận nhiều Giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện, là chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm học 2022-2023, cô là 1 trong 200 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Cô cũng đã tham gia buổi gặp mặt nhà giáo tiêu biểu do Chính phủ tổ chức.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cô còn có nhiều đóng góp cho xã hội và đã từng được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quế Phong.

Giờ học của cô giáo Mai Quyên và các học trò. Ảnh: PV

Người thứ 2 là cô giáo Phạm Thị Mai Quyên ( SN 1977), hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Đồng Văn (xã Thông Thụ). Là một giáo viên miền xuôi lên cắm bản, cô giáo Mai Quyên luôn nỗ lực, phấn đấu, vừa là giáo viên dạy giỏi tỉnh, vừa được nhiều giấy khen, bằng khen của huyện, của ngành. Bản thân chị cũng là một giáo viên năng nổ, hoạt bát, đi đầu đứng trước trong mọi phong trào. Trong nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, chị có nhiều học sinh đậu vào trường PT DTNT THCS của huyện, được phụ huynh, học sinh tin yêu, gửi gắm.

Ngoài các giáo viên tiêu biểu, chương trình cũng tuyên dương những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân.

Tại Nghệ An, có 2 nhân vật tiêu biểu thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh được tuyên dương, đó là Trung tá Cự Bá Pó - Đội trưởng đội vận động quần chúng - Đồn Biên phòng Mỹ Lý và Đại úy Nguyễn Kim Trọng - Đội trưởng đội vận động quần chúng - Đồn Biên phòng Tam Hợp.