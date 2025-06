Thể thao

22 cầu thủ U9 vượt qua vòng sơ tuyển trong đợt tuyển sinh của Sông Lam Nghệ An

Sáng 16/6, tại CLB Sông Lam Nghệ An, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tổ chức đợt tuyển sinh lứa tuổi U9, thu hút hơn 100 vận động viên nhí đến từ khắp các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau quá trình đánh giá nghiêm túc, Hội đồng tuyển sinh đã lựa chọn 22 gương mặt nổi bật lọt vào vòng 2.