Phúc Cương

Thể thao Vượt qua Thuận An Bình Dương, U9 Sông Lam Nghệ An giành vé vào vòng 1/8 Vượt qua Thuận An Bình Dương với tỷ số 3-1 tại lượt trận thứ 3 bảng G, Giải U9 toàn quốc 2024, U9 Sông Lam Nghệ An giành vé vào vòng 1/8. Trận đấu diễn ra vào chiều 17/8 tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai.

Tuấn Lộc lập cú đúp giúp U9 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước Thuận An Bình Dương. Ảnh: P.V

Tham gia Giải U9 toàn quốc 2024, U9 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng G cùng với các đội: U9 PFSC Gia Lai, U9 HYS Hà Nội và U9 Thuận An Bình Dương.

Tại lượt trận thứ nhất, U9 Sông Lam Nghệ An đã để U9 HYS Hà Nội cầm hòa với tỷ số 2-2. Bước đến lượt trận thứ 2, đội bóng của huấn luyện viên Lê Kỳ Đại giành chiến thắng đậm trước U9 PFSC Gia Lai với tỷ số 12-0.

Và ở lượt đấu cuối cùng của bảng G, U9 Sông Lam Nghệ An sẽ có trận đấu quyết định gặp Thuận An Bình Dương. U9 Sông Lam Nghệ An chỉ cần 1 kết quả hòa là có thể điền tên mình vào chơi vòng 1/8.

Với màn trình diễn ở 2 trận đấu đã qua tại vòng bảng, U9 Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi U9 Sông Lam Nghệ An đã bị U9 Thuận An Bình Dương ghi được bàn thắng để dẫn trước.

Sau bàn thua, U9 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được sức mạnh với những pha tấn công dồn dập. Dẫu vậy, phải đến phút thứ 8 của hiệp thi đấu thứ 2, U9 Sông Lam Nghệ An mới đưa được trận đấu về vạch xuất phát.

Từ pha đá biên từ giữa sân, Tuấn Lộc được đồng đội nhả bóng ra, cầu thủ mang áo số 14 này đã tung cú sút trái phá khiến cho thủ thành Thuận An Bình Dương không thể cản phá.

Bàn thắng đã tiếp thêm tinh thần cho các chân sút xứ Nghệ, khi chỉ 2 phút sau, U9 Sông Lam Nghệ An tiếp tục có thêm bàn thắng để nâng tỷ số lên thành 2-1. Pha lập công thuộc về thủ thành Phúc Cương của đội bóng xứ Nghệ. Phúc Cương thực hiện cú phát bóng vào giữa khung thành đối phương, thủ môn Thuận An Bình Dương mắc sai lầm để bóng trôi tuột vào gôn trống.

Không dừng lại ở đó, ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, Tuấn Lộc hoàn thành cú đúp để giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Với kết quả đó, U9 Sông Lam Nghệ An đã chính thức giành vé vào vòng 1/8. Trận đấu của U9 Sông Lam Nghệ An ở vòng 1/8 sẽ diễn ra vào chiều 19/8 tại nhà thi đấu tỉnh Gia Lai.