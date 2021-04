220 công dân về từ Nhật Bản hoàn thành cách ly tại Nghệ An, trở về địa phương

Thông tin từ ngành Y tế Nghệ An: 220 công dân từ Nhật Bản về Cảng hàng không Quốc tế Vinh trên chuyến bay VJ7835 vào ngày 14/4, sau 14 ngày thực hiện cách ly y tế tập trung tại khách sạn Mường Thanh Con Cuông đã hoàn thành cách ly. Có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 âm tính với virus SARS-CoV-2 (vào ngày thứ 14), 220 công dân này đã được trở về địa phương vào ngày 29/4.

Nghệ An đón công dân về từ Nhật Bản. Ảnh: Thành Cường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã có thông báo về danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung và trở về địa phương gửi cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố có liên quan theo đúng quy định.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, 20 giờ 40 phút tối ngày 14/04/2021, Nghệ An đón chuyến bay mang số hiệu VJ7835 chở 224 hành khách từ sân bay Narita (Nhật Bản) nhập cảnh về Cảng hàng không Quốc tế Vinh. 224 công dân này được cách ly y tế tập trung tại khách sạn Mường Thanh Con Cuông.

Ngày 16/4, qua lấy mẫu xét nghiệm, Nghệ An phát hiện 2/224 công dân nhiễm virus SARS-CoV-2 . 2 công dân này sau được Bộ Y tế công bố là ca bệnh số 2766, 2767. Cả 2 bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

Ngày 20/4, thực hiện xét nghiệm Covid-19 lần 2 đối với 222 công dân từ Nhật Bản trở về, Nghệ An phát hiện thêm 01 công dân dương tính với virus SARS-CoV-2 . Công dân này được Bộ Y tế công bố là ca bệnh số 2795.

Ngày 29/4, thực hiện xét nghiệm lần 3 đối với các trường hợp là F1 của 3 bệnh nhân 2766, 2767 và 2795, Nghệ An phát hiện trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 4 tại khu cách ly. Trường hợp này là người ở cùng phòng với BN 2795 trước đó (sau khi phát hiện BN 2795 thì trường hợp này được cách ly ở riêng một mình). Bộ Y tế công bố là ca bệnh 2898.

Thông tin từ ngành Y tế Nghệ An: Trong ngày hôm nay (30/4), bệnh nhân 2766 (23 tuổi, có địa chỉ tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đã khỏi bệnh, với kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần liên tục sẽ được cho xuất viện. Ngành Y tế Nghệ An giao cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày nghiêm ngặt đối với trường hợp này.

3 bệnh nhân 2767, 2795 và 2898 đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam có diễn tiến sức khỏe, tâm lý tốt./.