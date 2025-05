Xã hội Khai mạc Triển lãm ảnh ‘Đất nước, con người ASEAN’ Chiều 12/5, tại Bảo tàng Nghệ An, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức Khai mạc Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”.

Các đại biểu dự Lễ Khai mạc Triển lãm "Đất nước, con người ASEAN". Ảnh: Công Kiên

Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Linh – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Thị Phương Lan – Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh; Ngô Tuấn Phong – Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Hồ Sỹ Minh – Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cùng đông đảo nhân dân thành phố Vinh.

Đồng chí Ngô Tuấn Phong – Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Ngô Tuấn Phong – Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nêu rõ: Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Lễ hội Làng Sen năm 2025.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Công Kiên



Triển lãm trưng bày 200 bức ảnh của các tác giả đến từ 10 nước ASEAN: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia; trong đó, có 30 bức ảnh chọn lọc của Nghệ An do các nghệ sĩ nhiếp ảnh Nghệ An gửi đến.

Tác phẩm "Mùa Xuân ở biển Kiên Giang" của tác giả Bùi Văn Chung trưng bày tại triển lãm.

Các tác phẩm giới thiệu về đất nước, con người, kinh tế, văn hóa, xã hội, các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa các nước trong khối ASEAN. Thông qua đó, tăng cường sự hiểu biết, gắn kết các quốc gia; góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, hợp tác, thống nhất trong đa dạng để viết tiếp những câu chuyện thành công và ngày càng có những đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới.

Tác phẩm "Thung lũng hoa mận" của tác giả Hồ Nhật Thanh (Nghệ An) trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm còn góp phần làm phong phú nội dung của Lễ hội Làng Sen năm 2025; là dịp để quảng bá, giới thiệu tới đông đảo nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế về quê hương Nghệ An, mảnh đất cách mạng, với con người chịu thương, chịu khó, cần cù lao động, thiên nhiên tươi đẹp, trù phú, nơi sinh ra và nuôi dưỡng một nhân cách vĩ đại - Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Công Kiên

Đây cũng là cơ hội quý để công chúng yêu nhiếp ảnh và các nhà nhiếp ảnh Việt Nam cũng như của các nước ASEAN tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hiểu biết và tôn trọng.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Triển lãm “Đất nước, con người ASEAN” là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dân thành phố Vinh tham quan triển lãm. Ảnh: Công Kiên

Triển lãm không chỉ là dịp để công chúng Nghệ An tiếp cận và thưởng thức những tác phẩm nhiếp ảnh chọn lọc xuất sắc trong khu vực, mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước; lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị trong cộng đồng ASEAN. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quý báu để giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và văn hóa xứ Nghệ đến bạn bè trong nước, khu vực và thế giới.

Dự kiến, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 12 – 22/5/2025.