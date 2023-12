250 gian hàng quy tụ tại Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 5/12, tại TP. Vinh, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An năm 2023.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Quang An

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; các sở, ban, ngành, các đại biểu tỉnh bạn và đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhấn mạnh vai trò của công tác xúc tiến thương mại hiện nay trong việc đảm bảo tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Quang An

Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2023 được tổ chức nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; thúc đẩy giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Nghệ An với các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hợp tác xã, làng nghề quảng bá thương hiệu Việt; đồng thời, cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tham gia vào các chuỗi liên kết, mở rộng thị trường nội địa và hướng tới phát triển xuất khẩu.

Hội chợ có quy mô trên 250 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp, diễn ra từ ngày 5/12 đến ngày 11/12/2023 tại Công viên Trung tâm thành phố Vinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ. Ảnh: Quang An

Hội chợ lần này có nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản của các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Hà Nội, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Bến Tre…

Hàng hóa trưng bày rất phong phú, đa dạng, tổng hợp đa ngành hàng, đa lĩnh vực, như: sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống; hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội, ngoại thất, hàng dệt may, gia dụng; sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP…

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương chúc mừng tỉnh Nghệ An đã được Bộ Công Thương lựa chọn để tổ chức hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An năm 2023 thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, qua đó, có thể thấy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An, sự đa dạng các sản phẩm đặc trưng của xứ Nghệ.

Đồng chí Lê Hoàng Tài mong muốn doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trước xu thế hội nhập sâu rộng, chủ động kết nối, tìm kiếm thị trường, tạo sự liên kết giữa các tỉnh, thành tại hội chợ để hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

Hội chợ quy tụ trên 250 gian hàng đến từ các tỉnh, thành. Ảnh: Quang An

Việc tổ chức “Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2023” không chỉ có ý nghĩa giới thiệu những sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn của các doanh nghiệp đến với người dân tỉnh Nghệ An mà còn cho cả người dân khu vực Bắc Trung Bộ, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam. Hội chợ cũng tạo địa điểm vui chơi, phục vụ nhu cầu giải trí, mua sắm của nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ.