29 thí sinh tham gia Hội thi Nghiệp vụ lễ tân trong cơ sở lưu trú du lịch 3 tỉnh Nghệ An – Thanh Hóa – Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, tại thành phố Vinh, Sở Du lịch Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Hội thi Nghiệp vụ lễ tân trong cơ sở lưu trú du lịch của 3 tỉnh.

Ban Tổ chức và các thí sinh tham dự hội thi dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Khang

Dự lễ khai mạc có đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch các tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có lãnh đạo Sở Du lịch; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: Công Khang

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là 3 địa phương nằm phía Bắc vùng Bắc Trung Bộ, tiếp giáp với nhau qua các quốc lộ: Quốc lộ 1A, đường ven biển Quốc gia, đường Hồ Chí Minh; đường sắt Quốc gia và đường biển. Nơi đây có 2 sân bay gồm sân bay quốc nội Thọ Xuân, Thanh Hóa và sân bay quốc tế Vinh, Nghệ An, với các đường bay trong nước đi đến các tỉnh, thành phố trung tâm du lịch trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Công Khang

Đây là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi có nhiều cảnh quan đẹp, cùng với nhiều giá trị di sản văn hóa được kết tinh trong học tập, đấu tranh, lao động, sản xuất từ bao đời, làm nên các sản phẩm du lịch đặc trưng. Bên cạnh các điểm đến du lịch hấp dẫn thì cơ sở lưu trú du lịch hiện đại, nguồn nhân lực chuyên nghiệp đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách, thể hiện sự phát triển của ngành Du lịch địa phương.

Tính đến ngày 31/10/2023, trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gần 2.500 cơ sở lưu trú, với hơn 76.000 phòng, trong đó, có hơn 300 cơ sở xếp hạng 1 – 5 sao và gần 25.000 người lao động làm việc trong lĩnh vực lưu trú. Trong 10 tháng đầu năm, 3 tỉnh đón hơn 20 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 45.000 tỷ đồng.

Đại diện Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh tham dự hội thi. Ảnh: Công Khang

Những kết quả đó có sự đóng góp của những người làm công tác nghiệp vụ lễ tân tại các cơ sở lưu trú du lịch. Bộ phận lễ tân là nơi đầu tiên khách hàng tiếp xúc, làm thủ tục check – in, check – out, hoàn thành các thủ tục. Do đó, lễ tân còn được coi là bộ mặt của khách sạn, tạo những ấn tượng đầu tiên và sau cùng với du khách.

Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2022 – 2025 được ký kết giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sở Du lịch Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức Hội thi Nghiệp vụ lễ tân trong cơ sở lưu trú du lịch 3 tỉnh năm 2023.

Sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi Trình diễn ngoại dáng, giao tiếp, giới thiệu bản thân và giới thiệu các sản phẩm của cơ sở lưu trú du lịch. Ảnh: Công Khang

Hội thi là nơi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các nhân viên lễ tân, từ đó, tìm ra những nhân tố mới, điển hình xuất sắc, cũng là dịp tôn vinh nghề lễ tân khách sạn, qua đó, tạo động lực cho các nhân viên lễ tân đam mê, gắn bó với công việc.

Hội thi tập hợp 29 thí sinh đến từ các cơ sở lưu trú du lịch ở 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tham gia hội thi, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: Trình diễn ngoại dáng, giao tiếp, giới thiệu bản thân và giới thiệu các sản phẩm của cơ sở lưu trú du lịch; bốc thăm trả lời câu hỏi thông qua giải quyết các tình huống tại quầy lễ tân và phần thi năng khiếu.

Dự kiến hội thi sẽ được bế mạc và trao giải vào chiều 16/11/2023.