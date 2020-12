29 ứng viên người Nghệ An được phong hàm giáo sư và phó giáo sư năm 2020

Trước đó, theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2020 có 87 hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư với 542 hồ sơ ứng viên.

Sau khi có ý kiến rà soát của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có 14 ứng viên xin rút hồ sơ không xét tiếp, trong số này có 1 ứng viên giáo sư và 13 ứng viên phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã dành 1 ngày thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Kết quả, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên (39 ứng viên giáo sư, 300 ứng viên phó giáo sư).

Trung tá Hồ Anh Tuấn (SN 1984), nguyên là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Phó giáo sư người Nghệ trẻ tuổi nhất của Bộ Công an. Ảnh: P.V Trong danh sách 339 giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm nay, có 29 giáo sư, phó giáo sư là người gốc Nghệ An. Trong đó, có 1 người được công nhận giáo sư là Giáo sư Hoàng Nghĩa Sơn (SN 1965), hiện đang công tác tại Viện Sinh học nhiệt đới - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Nghệ An. Ông được phong hàm giáo sư ở lĩnh vực sinh học.



Bên cạnh đó, có 28 người gốc Nghệ hiện đang công tác tại các trường đại học, các học viện và viện nghiên cứu được công nhận hàm phó giáo sư. Trong số này có những phó giáo sư thuộc thế hệ 8X như PGS Nguyễn Hồ Lam (SN 1983) - Trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế) - quê quán ở Yên Thành (Nghệ An); Trần Nguyên An (SN 1981) - Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) - quê quán ở Diễn Châu (Nghệ An).

Phó giáo sư người Nghệ trẻ tuổi nhất là Trung tá Hồ Anh Tuấn (SN 1984) - hiện đang là Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao (Học viện An ninh nhân dân). Trước đó, Trung tá Hồ Anh Tuấn (quê quán ở phường Hưng Bình, thành phố Vinh) nguyên là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Sau khi tốt nghiệp “Học viên xuất sắc toàn khóa” của Học viện An ninh nhân dân, Trung tá Hồ Anh Tuấn được giữ lại làm giảng viên của nhà trường. Quá trình công tác, anh đã xuất sắc bảo vệ luận án Tiến sỹ trước thời hạn gần 2 năm, là một trong những Tiến sỹ trẻ nhất Học viện ANND và ngành Khoa học An ninh; và là chiến sỹ được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 3 lần… Hiện, Trung tá Hồ Anh Tuấn là một trong những phó giáo sư trẻ nhất của Bộ Công an.