3 điều cần biết về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023

Từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2022, các địa phương sẽ tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ năm 2023.

Khám sức khỏe là một trong những bước để tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý dưới đây:

Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại Điều 40, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, thời gian khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự là từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Công dân có phải trả chi phí khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự?

Theo quy định, kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, giám định sức khỏe, làm các xét nghiệm cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự được sử dụng từ ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác quốc phòng - an ninh.

Như vậy, công dân được gọi đi khám nghĩa vụ quân sự sẽ không phải chi trả chi phí.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự gồm những gì?

Theo Điều 5, 6 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện qua hai vòng gồm sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Trong đó, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ sức khỏe đối với công dân được gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện khám, phân loại, kết luận sức khỏe đối với công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự đã qua sơ tuyển sức khỏe và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự, do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện.

Ngoài ra, trường hợp có khiếu nại sẽ thực hiện giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

*Vòng 1: Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Sơ tuyển sức khỏe do trạm y tế xã tiến hành dưới sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của trung tâm y tế huyện.

Nội dung khám bao gồm việc phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự; Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.

*Vòng 2: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Với những công dân đã vượt qua vòng sơ tuyển, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện sẽ tiến hành khám về thể lực; khám lâm sàng các chuyên khoa.

Khám thể lực: Khi khám thể lực, người được khám phải bỏ mũ, nón, không đi giày hoặc dép (chân đất, đầu trần): Nếu là nam giới phải cởi hết quần áo dài, áo lót, chỉ mặc 1 quần đùi. Nếu là nữ giới mặc quần dài, áo mỏng.

- Đo chiều cao: Người đ­­ược đo phải đứng ở tư­­ thể thẳng, hai gót chân chạm vào nhau, hai tay buông thõng tự nhiên, mắt nhìn ngang, tầm nhìn là một đ­­ường thẳng nằm ngang song song với mặt đất.

- Khám mắt, người đọc phải che mắt một bên bằng một miếng bìa cứng (không che bằng tay) và khi đọc cả hai mắt đều mở (một mắt mở sau bìa che).

- Khám răng: số răng, răng sâu hay không, sức nhai…

- Khám tai - mũi - họng: Đo sức nghe; Cảm giác chủ quan tự quay theo các chiều không gian khác nhau hoặc mọi vật xung quanh mình, các rối loạn thực vật kèm theo (xanh tái, toát mồ hôi, nôn, mạch nhanh hoặc chậm lại). Các rối loạn khách quan mất thăng bằng…

- Khám tâm thần và thần kinh: Khám các mức độ ra mồ hôi tay, chân; bệnh cơ; nhược cơ, tật nháy mắt, nháy mồm, nháy mép.

- Khám nội khoa: khám hội chứng về đại tràng, gan, lách, phế quản, tim, khớp…

- Khám da liễu, khám ngoại khoa, sản phụ khoa (với công dân nữ).

Trong quá trình khám, trường hợp công dân được khám có một trong các chuyên khoa xếp điểm 5 hoặc điểm 6 thì người khám chuyên khoa đó có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe xem xét, quyết định việc có tiếp tục khám các chuyên khoa khác.

Trường hợp cần xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ cho kết luận sức khỏe theo yêu cầu của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả xét nghiệm phát hiện ma túy.

Tổ chức tư vấn và xét nghiệm HIV theo quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS đối với các trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe gọi nhập ngũ hằng năm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.