Nghệ An rà soát, chấn chỉnh hoạt động khám sức khỏe nhân đạo 'chui'

Sáng 17/6, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các huyện, thành, thị, các cơ sở y tế trong và ngoài công lập về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo và lưu động.

Theo Sở Y tế, trong thời gian qua đơn vị nhận được nhiều phản ánh từ người dân và thông tin trên mạng xã hội về việc một số tổ chức, công ty tổ chức các hoạt động tư vấn, khám, khảo sát sức khỏe miễn phí tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa. Qua rà soát, bước đầu ghi nhận có hiện tượng khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, khám sức khỏe lưu động cho người dân như: siêu âm tuyến giáp, siêu âm ổ bụng, đo loãng xương... được tổ chức khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

“Các hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt khi không đảm bảo các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật, nhân lực và pháp lý theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn hiện hành”, văn bản của Sở Y tế nêu.

Nhóm người khám bệnh "chui" ở xã Phà Đánh để bán thực phẩm chức năng. Ảnh: NDCC

Để tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo và lưu động trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo UBND các xã, phường và thị trấn, Phòng Y tế, văn phòng và các đơn vị liên quan triển khai và tổ chức kiểm tra việc tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và lưu động trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật và báo cáo về Sở Y tế đối với các hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và lưu động chưa được cấp phép trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn nghiêm túc tuân thủ các quy định về hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và lưu động (bao gồm khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp, tư vấn sức khỏe …), không được phép triển khai thực hiện khi chưa có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện quy định, thủ tục, nội dung hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo theo đợt, cá nhân khám, chữa bệnh nhân đạo và khám, chữa bệnh lưu động (bao gồm khám sức khỏe) theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Công văn số 186/SYT-NVY về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khám, chữa bệnh lưu động.

Sở Y tế cũng giao trung tâm y tế các địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các trạm y tế thực hiện đúng quy định và chấn chỉnh kịp thời nếu phát hiện vi phạm. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế sẽ phối hợp giám sát, kiểm tra liên tục các hoạt động khám, chữa bệnh lưu động.

Như Báo Nghệ An đã phản ánh, thời gian gần đây, có một nhóm người khoác áo blouse đến một số xã vùng cao ở các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong… để khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Sau khi khám và tư vấn sức khỏe, nhóm người này bắt đầu giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng và bán cho người dân. Nhóm giới thiệu 2 sản phẩm bảo vệ sức khỏe "Viên uống Bảo Minh" và "Viên xương khớp An Bình" với tổng số tiền 1,4 triệu đồng được giảm giá 50%. Như vậy, người dân chỉ bỏ 700.000 đồng để mua 2 sản phẩm. Chỉ riêng tại xã Phà Đánh, nhóm người này đã bán được gần 200 sản phẩm.

Lãnh đạo UBND xã Phà Đánh đã ký, đóng dấu xác nhận vào kế hoạch, mặc dù nội dung trong kế hoạch này đã nêu rõ, công ty này sẽ khám sức khỏe cho người dân cũng như có bán các sản phẩm sau khi giới thiệu. Trong khi đó, công ty này chưa được Sở Y tế Nghệ An phê duyệt để tổ chức khám sức khỏe cho người dân; đồng thời, cũng không được phép bán hàng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, hoạt động khám sức khỏe do Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn quốc tế Việt Mỹ tổ chức cho người dân tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn khi chưa được phê duyệt của Sở Y tế tỉnh Nghệ An là vi phạm các quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh./.