Giáo dục 4 giáo viên Nghệ An được vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc Những nhà giáo tiêu biểu toàn quốc là những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người, đạt nhiều thành tích trong công tác dạy và học, là tấm gương cho sự miệt mài, vượt khó, vì học sinh thân yêu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 251 nhà giáo, cán bộ cơ sở giáo dục tiêu biểu trong năm 2024. Trong danh sách này, ngành Giáo dục Nghệ An vinh dự có 4 nhà giáo được vinh danh.

Đại diện cho bậc học mầm non của tỉnh Nghệ An, đó là cô giáo Lê Thị Quang (SN 1975) - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Trong nhiều năm công tác ở huyện miền núi cao Tương Dương, cô giáo Lê Thị Quang đã không ngừng cố gắng, là cán bộ cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện bậc học mầm non. Cô cũng là người xây dựng và chỉ đạo tốt các phong trào thi đua tại đơn vị. Bằng tấm lòng của một cô giáo vùng cao, cô Quang đã thực hiện tốt công tác dân vận, xã hội hóa giáo dục để vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ, trao tặng hiện vật cho nhà trường hơn 1,5 tỷ đồng.

Cô giáo Lê Hồng Quang công tác tại huyện Tương Dương - một huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Nghệ An. Ảnh: NTCC

Người thứ 2 được vinh danh đại diện cho bậc THCS là thầy giáo Trần Yên Việt (SN 1982) - giáo viên Trường THCS Quang Phong, huyện Quế Phong.

Thầy Việt đã có 19 năm liên tục giảng dạy môn Giáo dục thể chất tại các trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại huyện Quế Phong như Trường THCS Tri Lễ, THCS Hạnh Dịch, THCS Tiền Phong, THCS Quang Phong; có uy tín về chuyên môn và có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải tại nhiều kỳ Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, cấp tỉnh, có ảnh hưởng tốt, rộng rãi trong huyện.

Thầy giáo Trần Yên Việt là người góp phần đem đến nhiều thành thể dục, thể thao cho ngành Giáo dục Quế Phong. Ảnh: NTCC

Thầy giáo thứ 3 đại diện cho bậc THPT là thầy giáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1982) - giáo viên Vật lý, Trường THPT Đô Lương 1. Thầy là thành viên cốt cán của môn Vật lý tỉnh (tham gia chấm sáng kiến cấp cơ sở môn Vật lý, thành viên ban soạn thảo đề thi ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2023, 2024; thành viên chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Phan Bội Châu năm 2024; liên tục được điều động tham gia công tác thi tuyển trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, tuyển sinh vào 10, thi tốt nghiệp THPT) và là 1/16 thành viên trong đội cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An.

Thầy có nhiều sáng kiến kinh nghiệm và có nhiều năm có học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Năm 2023, thầy đạt giải Nhất tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp THPT.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tiến và đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh: NTCC

Người cuối cùng được tuyên dương đại diện cho khối Giáo dục thường xuyên là cô giáo Hoàng Thị Hoài An (SN 1972) - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Nghệ An.

Với bề dày công tác 31 năm trong lĩnh vực Giáo dục thường xuyên, trong đó, có 8 năm là cán bộ quản lý trung tâm, cô giáo Hoàng Thị Hoài An được đánh giá là người có kiến thức chuyên môn vững vàng về các lĩnh vực được giao nhiệm vụ và phụ trách quản lý. Cô cũng đã có nhiều đóng góp cho việc phát triển giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; giảng dạy tiếng Anh, bồi dưỡng giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cô giáo Hoàng Thị Hoài An đã có 31 năm gắn bó với ngành Giáo dục Nghệ An. Ảnh: NTCC

Lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu toàn quốc theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Qua đó, nhằm biểu dương, tôn vinh và tri ân các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thuộc các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm trong cả nước.

Đồng thời, cũng là dịp tuyên truyền, tạo sức lan tỏa, nhân rộng gương sáng nhà giáo điển hình tiên tiến, có nhiều cống hiến và đóng góp trong toàn ngành, đồng thời, động viên đội ngũ nhà giáo vượt khó vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.