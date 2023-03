447 hộ bị ảnh hưởng bởi sụt lún ở 'thủ phủ khoáng sản' Nghệ An được hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quế Phong cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Linh (SN 2006), trú tại bản Ná Tọc, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về hành vi trộm cắp điện thoại của người dân sau hơn 9 giờ lần theo từng dấu vết để truy bắt.

(Baonghean.vn) - Các biện pháp trừng phạt chống Nga đang dẫn đến tình trạng nhiều nước từ bỏ đồng USD, khiến Washington không thể phô trương được sức mạnh của mình trên trường quốc tế, nhà bình luận Jay Newman của tờ New York Post viết.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13524 ngày 14-3-2023.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Tân Kỳ vừa phá thành công chuyên án, bắt một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đối tượng giấu ma tuý rất tinh vi nhưng không thể qua được con mắt nghiệp vụ của lực lượng Công an.

(Baonghean.vn) - Không có vùng cấm, không được giải quyết trường hợp nào can thiệp, xin bỏ qua vi phạm trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, đó là quan điểm của lực lượng CSGT Công an Nghệ An.