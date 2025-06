Thể thao 48 vận động viên đạt giải tại Giải Pickleball Thanh thiếu niên Nghệ An Open năm 2025 Ban Tổ chức Giải Pickleball Thanh thiếu niên Nghệ An Open năm 2025 đã trao 48 cup cho 48 vận động viên xuất sắc nhất của gần 200 vận động viên tham gia mùa giải.

Chiều 15/6, tại TP. Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An - Hội đồng đội tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Pickleball Đại học Vinh đã tổ chức Lễ bế mạc Giải Pickleball Thanh Thiếu niên Nghệ An Open năm 2025.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Phương Thúy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, các huấn luyện viên và đông đảo cổ động viên.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho 4 câu lạc bộ có vận động viên tham gia chất lượng cao nhất và số lượng đông nhất. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là lần đầu tiên giải đấu Pickleball dành cho thanh thiếu niên được tổ chức tại Nghệ An, thu hút 184 vận động viên các lứa tuổi U10, U12, U14, U17 đến từ các câu lạc bộ từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Giang, Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kiên Giang và CLB Công an nhân dân đã tham dự giải đấu.



Đại diện Ban Tổ chức trao cup và giấy chứng nhận cho U10 đôi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức trao cup và giấy chứng nhận cho U10 đơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giải đấu năm nay bao gồm 8 nội dung thi đấu, chia theo lứa tuổi và hình thức thi đấu đơn - đôi. Cụ thể: U10 đơn và đôi (vận động viên sinh từ năm 2015 trở lại), U12 đơn và đôi (sinh từ năm 2013 trở lại), U14 đơn và đôi (sinh từ năm 2011 trở lại), và U17 đơn và đôi (sinh từ năm 2008 trở lại).

Giải không chỉ quy tụ các vận động viên trẻ tài năng của Nghệ An mà còn có sự góp mặt của nhiều tay vợt đến từ các tỉnh, thành khác, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho giới trẻ yêu thích bộ môn Pickleball.

Đại diện Ban Tổ chức trao cup và giấy chứng nhận cho U12 đơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức trao cup và giấy chứng nhận cho U12 đôi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, giải Pickleball Thanh Thiếu niên Nghệ An Open đã thành công tốt đẹp. Giải đấu ghi nhận nhiều trận tranh tài hấp dẫn, kịch tính, thể hiện rõ tinh thần thi đấu Fair - play của các vận động viên trẻ.

Đại diện Ban Tổ chức trao cup và giấy chứng nhận cho U14 đơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức trao cup và giấy chứng nhận cho U14 đôi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giải đấu đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, hữu ích và tạo cơ hội cho sự giao lưu học hỏi, nâng cao ý thức đoàn kết giữa các vận động viên, giữa các CLB và các địa phương.

Tại Lễ Bế mạc và trao giải, Ban Tổ chức đã trao 48 giải Nhất, Nhì, Ba cho 48 vận động viên xuất sắc nhất của gần 200 vận động viên tham gia mùa giải đến từ 8 tỉnh, thành trên cả nước.

Đại diện Ban Tổ chức trao cup và giấy chứng nhận cho U17 đơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức trao cup và giấy chứng nhận cho U17 đôi. Ảnh: Thanh Quỳnh