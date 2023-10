6 loại trái cây chứa vitamin C giúp giảm cân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Những người có kế hoạch giảm cân nên đưa một số loại trái cây giàu vitamin C vào chế độ ăn do hàm lượng calo thấp và chất xơ cao.

Theo ThS Dinh dưỡng Đặng Thị Hoàng Khuê - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, việc bổ sung trái cây và rau quả hàng ngày là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể.

Ăn trái cây và rau củ quả tươi có thể giúp cung cấp lượng vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ có lợi cho cơ thể, cải thiện tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh, tăng cường sức khỏe tim mạch…

Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong các chức năng khác nhau của cơ thể, bao gồm duy trì làn da, mạch máu, xương và sụn. Mặc dù trái cây giàu vitamin C không trực tiếp giúp giảm cân , nhưng việc kết hợp những loại trái cây này vào chế độ ăn uống cân bằng tốt cho sức khỏe tổng thể, quá trình giảm cân và tinh thần.

1. Cam hỗ trợ giảm cân

Cam là loại trái cây lý tưởng giàu vitamin C có thể sử dụng trong quá trình giảm cân.

Mỗi 100g quả cam có chứa: 47 calo, 11,75g carbs, 9,35g đường, 0,94g protein, 0,12g chất béo, 2,4g chất xơ, 53,2mg vitamin C.

Cam không chỉ chứa nhiều vitamin C mà còn ít calo và chứa nhiều chất xơ, khiến chúng trở thành một lựa chọn ăn nhẹ no bụng và bổ dưỡng giúp giảm cân tuyệt vời.

Cam giúp giữ lượng calo hàng ngày ở mức thấp, mỗi 100g khẩu phần có 2,4g chất xơ. Một quả cam là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời cho nhu cầu hàng ngày. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ có thể khiến no nếu ăn một quả cam trước bữa ăn, giúp tiêu thụ một lượng thức ăn tổng thể thấp hơn.

Tăng lượng chất xơ cũng sẽ duy trì nhu động ruột đều đặn, giảm đầy hơi và các vấn đề về đường tiêu hóa. Tiêu hóa lành mạnh là điều cần thiết để giảm cân và có sức khỏe tổng thể tuyệt vời.

Vì cam có khoảng 86% là nước nên giúp tăng mức độ hydrat hóa và giúp no. Ăn trái cây có hàm lượng nước cao là cách dễ dàng để giảm lượng đường và calo.

Vitamin C rất cần thiết cho hoạt động của cơ thể khỏe mạnh và có thể giúp giảm cân thành công. Những người thiếu vitamin C có thể gặp khó khăn hơn trong việc giảm khối lượng mỡ. Trái cây tươi chứa nhiều chất xơ và vitamin C, chẳng hạn như cam, hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra ở mức hợp lý. Ngoài ra, hàm lượng flavonoid trong quả cam có thể làm tăng lượng calo tiêu hao và đẩy lùi các triệu chứng béo phì.

Cam chứa ít calo nhưng nhiều khoáng chất, flavonoid và chất xơ có thể làm tăng cảm giác no. Ngoài ra, hơn 90% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày và hơn 11% lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày đều có trong một quả cam. Vì vậy, nên bổ sung một hoặc hai quả cam vào khẩu phần ăn hàng ngày.

2. Bưởi

Một quả bưởi trung bình chứa 52 calo, 13g carbs, 7g đường, 1g protein, 0,2g chất béo, 2g chất xơ, 31.2mg vitamin C.

Ngoài ra, bưởi còn là một nguồn phong phú của một số hợp chất thực vật chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Một số nghiên cứu cho thấy bưởi có thể có đặc tính hỗ trợ giảm cân. Bưởi ít calo, chứa hơn 90% là nước và nhiều chất xơ, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho những người muốn giảm cân. Bưởi là thực phẩm thân thiện với việc giảm cân, đặc biệt là hàm lượng chất xơ. Điều này giúp thúc đẩy cảm giác no và giảm lượng calo nạp vào. Bưởi chứa một lượng chất xơ vừa phải 2g trong nửa quả bưởi cỡ trung bình.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một hợp chất naringin trong bưởi có thể làm giảm lượng đường trong máu và thúc đẩy giảm cân.

3. Dâu tây

Dâu tây.

1 cốc dâu tây tươi, thái lát, hoặc 166 g, chứa 53 calo, 12,7g carbs, 7g đường, 1,11g protein, 0,2g chất béo, 3,30g chất xơ, 97,60mg vitamin C.

Dâu tây rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Chúng cũng ít calo và có thể là một sự bổ sung ngọt ngào và thỏa mãn cho chế độ ăn kiêng giảm cân. Một cốc dâu tây chỉ chứa khoảng 50 calo. Điều này có nghĩa là bạn có thể ăn một phần dâu tây tương đối lớn mà không tiêu tốn nhiều calo, điều này có thể hữu ích cho việc kiểm soát cân nặng.

Dâu tây là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, cung cấp khoảng 3g mỗi cốc. Chất xơ có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau khi ăn, giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa ăn và giúp kiểm soát lượng calo tổng thể.

Dâu tây có hàm lượng nước cao. Thực phẩm có hàm lượng nước cao có thể giúp kiểm soát cơn đói vì chúng làm tăng thêm khối lượng bữa ăn mà không bổ sung thêm calo.

Dâu tây chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C và kali nhưng lại ít đường, khiến chúng trở thành lựa chọn bổ dưỡng cho những người muốn giảm cân. Dâu tây là một lựa chọn thay thế tốt cho các món tráng miệng có nhiều đường khi bạn thèm đồ ngọt.

4. Ổi là lựa chọn của người giảm cân

Quả ổi.

Một quả ổi 165g chứa 112 calo, 23,6g carbs, 14,7g đường, 4,2g protein, 1,6g chất béo, 8,9g chất xơ, 376mg vitamin C.

Ổi cực kỳ giàu vitamin C và chất xơ. Loại trái cây ít calo như ổi là một lựa chọn tốt cho những người đang cố gắng giảm cân và thích hợp cho bệnh nhân đái tháo đường.

Ổi là sự lựa chọn tuyệt vời để giảm cân vì lượng calo thấp nhưng lại rất giàu chất dinh dưỡng. Ổi có nhiều chất xơ, giúp mọi người cảm thấy no lâu. Ổi bao gồm rất nhiều vitamin C, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch.

Mỗi ngày chỉ nên ăn một hoặc hai quả ổi cỡ vừa là tốt nhất. Ăn quá nhiều ổi có thể dẫn đến đầy hơi và tiêu chảy.

5. Đu đủ

Đu đủ.

Một quả đu đủ cỡ trung bình (khoảng 275g) chứa: 119 calo, 30g carbs, 21,58g đường, 1,3g protein, 1g chất béo, 4,7g chất xơ, 210mg vitamin C.

Đu đủ không có tác dụng giảm cân rõ rệt nhưng nó chứa các hợp chất có thể giúp thúc đẩy chế độ ăn kiêng giảm cân lành mạnh. Đu đủ không chỉ chứa nhiều vitamin C mà còn chứa một loại enzyme gọi là papain, giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Loại trái cây này ít calo và là nguồn chất xơ dồi dào - hai đặc tính đã được chứng minh là giúp cải thiện cảm giác no và giảm nguy cơ tăng cân. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi tác hại của gốc tự do.

Đu đủ là một loại thực phẩm tuyệt vời để bổ sung vào chế độ ăn uống, cung cấp chất dinh dưỡng và chất xơ có thể giúp hỗ trợ mục tiêu giảm cân.

6. Kiwi tốt cho người muốn giảm cân

Kiwi.

Trong 100g kiwi chứa: 61 calo, 15g carbs, 9g đường, 1,1g protein, 0,5g chất béo, 3g chất xơ, 92,7mg vitamin C.

Kiwi là loại trái cây có hàm lượng nước cao, ít calo và nhiều chất xơ. Ăn kiwi sẽ giúp tạo cảm giác no lâu hơn. Lượng vitamin C cao trong kiwi là chìa khóa để giảm cân. Vitamin C giúp kiểm soát huyết áp, quản lý mức cholesterol, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và hỗ trợ chức năng miễn dịch. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất béo. Đây đều là những yếu tố quan trọng khi bắt tay vào hành trình giảm cân.

Kiwi chứa cả chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan. Chất xơ không hòa tan (chứa trong hạt) cung cấp số lượng lớn và khuyến khích sự di chuyển của phân qua hệ tiêu hóa. Chất xơ hòa tan là một chất giống như gel có tác dụng giữ acid mật và cũng như làm giảm mức cholesterol trong máu. Cả hai loại chất xơ này đều giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều khi ăn kiêng.

Kiwi chứa actinidin, một chất chống oxy hóa giúp phá vỡ các protein trong cơ thể. Chất chống ôxy hóa này là một "đồng minh" tuyệt vời khi ăn kiêng vì nó có thể giúp ích cho hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Kiwi cũng chứa bromelain, một loại enzyme đặc biệt có thể chống lại chứng viêm và cải thiện quá trình tiêu hóa trong cơ thể. Kiwi có hàm lượng calo thấp, nhiều chất xơ và chứa các enzym tiêu hóa protein và vitamin C, có nghĩa là nó có thể thúc đẩy giảm cân hiệu quả .

Mặc dù những loại trái cây giàu vitamin C rất bổ dưỡng và có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng nhưng việc giảm cân tổng thể đạt được thông qua sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm mức thâm hụt calo, hoạt động thể chất thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng bao gồm nhiều chất dinh dưỡng. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng trước khi thực hiện những thay đổi đáng kể đối với chế độ ăn uống, đặc biệt nếu có các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn./.