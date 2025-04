Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Cảnh sát giao thông mở đợt tuần tra cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

* Sáng 21/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để cho ý kiến và thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 21/4, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tổng kết 12 năm hợp tác (2012 - 2024) và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2030.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Tiến sĩ Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 21/4, Trường Đại học Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên trường thành Trường Đại học Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Quyết định thành lập Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

* Nghệ An giành 2 giải Nhì, 5 giải Ba tại Vòng chung kết Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp".

Thành viên Hippo Steam - Giáo dục STEM cho trẻ mầm non” (Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc) thuyết trình về dự án tại gian hàng. Ảnh: Minh Quân

* Học sinh Nghệ An xếp hình bản đồ Việt Nam hướng về kỷ niệm ngày 30/4.

Ảnh: Trường THCS Tân Dân

* Nắng nóng đầu mùa ở Nghệ An, trái cây giải nhiệt "đắt hàng".

Ở các chợ dân sinh, hoa quả giải nhiệt như cam, dưa, chanh leo... đắt hàng. Ảnh: T.P

* Cảnh sát giao thông Nghệ An mở đợt tuần tra cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4.