Pháp luật 6 năm tù giam cho kẻ cưỡng đoạt tài sản do dính vào đỏ đen Nghi ngờ giám đốc một doanh nghiệp cặp với vợ mình, Nguyễn Văn Hải dí dao vào cổ yêu cầu làm rõ sự việc. Sau đó, Hải ép người này chuyển tiền cho mình để đánh bạc.

Cưỡng đoạt tài sản của giám đốc

Vụ cưỡng đoạt tài sản do Nguyễn Văn Hải (SN 1984, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc; nay thuộc TP Vinh, Nghệ An) gây ra cách đây gần chục năm. Do nghi ngờ anh C. X. B. (Giám đốc một công ty chuyên phân phối, lắp đặt cửa cuốn) có quan hệ tình cảm với vợ mình nên ngày 5/8/2016, Hải gọi điện lừa anh B. đến gặp để ký kết hợp đồng làm cửa cuốn.

Trước khi đi Hải cầm theo con dao, cuộn băng dính, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang rồi đến địa điểm đã hẹn. Khi gặp nhau, Hải lên xe ô tô hiệu Nissan Navara của anh B. rồi nói anh này đi đến khu vực sân bay Vinh.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải. Ảnh: Trần Vũ

Khi đến khu vực sân bay, Hải nói không nhớ nhà của chủ thầu. Sau đó, Hải nói anh B. lái xe đến khu vực đất trống rồi yêu cầu dừng lại. Lúc này, Hải liền rút con dao mang theo dí vào hông anh B. và nói anh này cặp với vợ mình.

Khi anh B. nói “không biết vợ anh là ai” và yêu cầu Hải giải thích thì gã trai này lại có động thái lạ. Hải đưa cuộn băng dính cho anh B. và yêu cầu anh này tự trói tay lại, sau đó bắt sang ghế phụ ngồi.

Sau đó, Hải lên vị trí lái mở điện thoại của mình cho anh B. xem hình một người phụ nữ và nói là vợ của mình, người này có gửi ảnh nhạy cảm cho anh B. Khi anh B. cam đoan không có chuyện ngoại tình thì Hải nói “chờ vợ đến đối chất”. Một lát sau, Hải lại nói với anh B. về nhà mình để làm rõ. Do lo sợ nên vị giám đốc đã làm theo ý của Hải.

Nguyễn Văn Hải chở anh B. đi đến trước một căn nhà 2 tầng ở xã Nghi Ân rồi nói là nhà mình. Thấy trong nhà có xe ô tô nên anh B. nói: “Tôi không thể cặp được những người như thế này vì tôi là người lao động, không có tiền”. Một lúc sau, Hải lấy lý do vợ không có nhà nên lái xe đưa anh B. đến nhiều địa điểm để làm rõ việc anh này có quan hệ tình cảm với vợ mình hay không, nhưng không làm rõ được.

Quá trình di chuyển, do xe bị hỏng nên Hải đã cắt băng dính cởi trói cho B. để anh này sửa xe. Tuy nhiên, sau thời gian loay hoay nhưng không được nên anh B. gọi thợ đến sửa xe và nhờ bạn đến đón về công ty. Khi người bạn đến, anh B. mượn xe để về công ty trước.

Sau khi xe được sửa xong, Hải chở bạn của anh B. về công ty, rồi mượn xe đi về nhà có chút việc. Quá trình về nhà, Hải nhận được điện thoại của một người yêu cầu giải quyết việc nợ nần nên tiếp tục đi sang Hà Tĩnh, Quảng Bình giải quyết việc riêng.

Đến ngày 12/8/2016, khi đưa xe đến một công ty ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) để sửa, Hải phát hiện trong cốp xe có 1 đồng hồ (trị giá 2 triệu đồng) nên đã lấy. Ngoài ra, Hải còn lấy chiếc máy tính bảng Ipad đem đi cầm cố được 3 triệu đồng.

6 ngày sau, do không có tiền tiêu xài và biết anh B. đang muốn tìm lại xe ôtô nên Hải đã giả danh người khác, liên lạc với anh B. yêu cầu phải đưa cho mình 30 triệu đồng sẽ chỉ nơi cất giấu xe. Hải còn đe dọa nếu không đưa tiền và báo Công an sẽ mất xe và tính mạng anh B. cùng gia đình sẽ gặp nguy hiểm.

Lo sợ bị liên lụy nên 3 ngày sau, anh B. đã đưa cho Hải 30 triệu đồng thông qua tài xế taxi. Khi Hải đang nhận tiền thì bị Công an bắt quả tang.

Ngoài hành vi phạm tội trên, cơ quan Công an còn làm rõ, ngày 11/5/2016, Hải thuê xe ô tô tự lái (trị giá 120 triệu đồng) của anh Trần Phương N. (trú Hà Tĩnh) để sử dụng. Hết thời hạn hợp đồng, Hải không trả lại xe mà đưa ô tô đi cầm cố, lấy 35 triệu đồng để tiêu xài.

Trả giá sau thời gian bỏ trốn

TAND tỉnh Nghệ An sau đó đã đưa vụ án này ra xét xử. Tại phiên tòa, Hải khai không có mục đích cướp tài sản là chiếc xe ô tô của anh B. và khai lý do cầm cố chiếc xe của anh Trần Phương N. để đánh bạc nên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau thời gian tạm giam tại Công an tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Hải được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Ngày 16/1/2023, Hải bỏ trốn khỏi cơ sở bắt buộc chữa bệnh. Sau hơn 1 năm bỏ trốn, đến ngày 15/11/2024 đối tượng này bị công an bắt giữ.

Người thân bị cáo lặng lẽ ngồi tham dự tòa. Ảnh: Trần Vũ

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hải về 2 tội Cưỡng đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo khai vì sa vào bài bạc nên đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hải trình bày, trước khi thực hiện hành vi phạm tội là nhân viên kinh doanh của một công ty sữa với mức lương khá ổn. Nhưng từ khi dính vào trò đỏ đen thì bị cáo mất tất cả từ công việc đến gia đình. Bị cáo tỏ thái độ hối lỗi, gửi lời xin lỗi tới bị hại và những người liên quan.

HĐXX nhận định, trong vụ án này việc bị cáo phạm tội từ 2 lần trở lên là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo, bị cáo là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 2 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm tù.

Lún sâu vào bài bạc không những khiến bị cáo đánh mất tất cả, mà còn vướng lao lý. Đó là cái giá mà bị cáo phải trả vì sự xem thường pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người khác.