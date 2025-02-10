Chuyển đổi số 6 sai lầm phổ biến người dùng nên tránh khi sử dụng smartphone Ai cũng mong chiếc smartphone của mình bền bỉ qua năm tháng, nhưng không ít người lại vô tình duy trì những thói quen sai lầm, tưởng chừng vô hại, song thực tế lại làm giảm hiệu suất và rút ngắn tuổi thọ thiết bị.

Không ít người dùng vô tình rút ngắn tuổi thọ smartphone của mình chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc sạc pin không đúng cách, để máy cạn sạch pin hoặc cắm sạc qua đêm liên tục, cho đến thói quen bỏ quên các bản cập nhật phần mềm quan trọng, vốn được thiết kế để tối ưu hiệu suất và vá các lỗ hổng bảo mật.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên để điện thoại tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, độ ẩm hoặc ánh nắng trực tiếp cũng có thể khiến phần cứng xuống cấp nhanh chóng. Dưới đây là những sai lầm phổ biến nhất mà bạn cần tránh.

1. Dùng gạo để làm khô điện thoại bị ướt

Một trong những “mẹo vặt” thường xuyên được lan truyền trên mạng xã hội khi điện thoại rơi xuống nước là bỏ máy vào túi gạo để hút ẩm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là lời khuyên sai lầm và có thể gây hại nhiều hơn lợi. Gạo chỉ có khả năng hút một lượng ẩm rất nhỏ trên bề mặt, hoàn toàn không thể làm khô các linh kiện bên trong.

Nguy hiểm hơn, bụi mịn hoặc mảnh vụn từ gạo có thể len lỏi vào các cổng kết nối, loa, mic hoặc khe SIM, khiến điện thoại hỏng nặng hơn về lâu dài. Giải pháp an toàn và hiệu quả hơn là ngay lập tức tắt nguồn thiết bị, tháo SIM và thẻ nhớ để giảm rủi ro chập mạch.

Các chuyên gia cảnh báo việc bỏ điện thoại vào gạo là lời khuyên sai lầm và có thể gây hại nhiều hơn lợi. Ảnh: Internet.

Sau đó, hãy sử dụng gói hút ẩm silica gel - loại thường đi kèm trong hộp giày, túi xách hoặc có thể dễ dàng mua trên mạng. Đặt điện thoại cùng silica gel vào hộp kín hoặc túi zip trong khoảng 24 - 48 giờ để hơi ẩm được hút ra hoàn toàn. Chỉ khi đó bạn mới nên thử bật lại máy. Đây mới là cách xử lý được các kỹ thuật viên khuyến nghị, giúp tăng cơ hội “cứu sống” điện thoại thay vì làm tình trạng thêm tồi tệ.

2. Bỏ qua các bản cập nhật phần mềm

Bạn có thường xuyên nhấn vào nút “Nhắc tôi sau” mỗi khi điện thoại gửi thông báo cập nhật hệ thống? Với nhiều người, việc trì hoãn cập nhật là thói quen phổ biến vì lo ngại mất thời gian, hao pin hay gián đoạn công việc.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc liên tục bỏ qua cập nhật phần mềm là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất mà người dùng có thể mắc phải. Các bản cập nhật không chỉ đơn thuần bổ sung tính năng mới, mà quan trọng hơn, chúng vá những lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn, khắc phục lỗi hệ thống và tối ưu hiệu suất thiết bị.

Việc phớt lờ cập nhật đồng nghĩa với việc bạn đang để điện thoại trở nên dễ bị tấn công hơn, tạo cơ hội cho tin tặc khai thác nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc cài mã độc. Ngoài ra, thiết bị cũng dễ rơi vào tình trạng chậm chạp, giật lag hoặc treo máy khi phải hoạt động với phần mềm lỗi thời.

Để bảo vệ thiết bị, người dùng nên bật tính năng cập nhật tự động, cho phép hệ thống cài đặt ngay khi có phiên bản mới. Nếu muốn kiểm soát thủ công, hãy chủ động kiểm tra định kỳ để đảm bảo điện thoại luôn an toàn, ổn định và hoạt động với hiệu suất tốt nhất.

3. Sạc điện thoại ở môi trường nhiệt độ cao hoặc bằng bộ sạc rẻ tiền

Trong quá trình sạc pin, điện thoại luôn sinh ra nhiệt, và nhiệt lượng này không chỉ ảnh hưởng đến viên pin mà còn lan tỏa sang các linh kiện khác. Nếu sạc trong môi trường vốn đã nóng, chẳng hạn như để máy dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong xe hơi đóng kín, nhiệt độ sẽ càng tăng cao, khiến tuổi thọ pin và thiết bị giảm sút đáng kể. Đây là lý do các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sạc ở nơi thoáng mát, tránh để máy tiếp xúc với ánh nắng gắt trong lúc sạc.

Bên cạnh đó, việc sử dụng bộ sạc giá rẻ, không rõ nguồn gốc tưởng chừng tiết kiệm nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các loại sạc này thường cung cấp dòng điện không ổn định, dễ gây nóng máy, thiếu cơ chế bảo vệ quá tải, dẫn đến nguy cơ hỏng pin, chập mạch hoặc thậm chí cháy nổ.

Do đó, người dùng nên ưu tiên bộ sạc chính hãng từ nhà sản xuất hoặc, nếu buộc phải chọn bộ sạc thay thế, hãy chắc chắn đó là sản phẩm được chứng nhận chất lượng. Ngoài ra, cũng cần hạn chế tối đa việc dùng cổng sạc công cộng để tránh nguy cơ bị nhiễm phần mềm độc hại trong lúc sạc thiết bị.

4. Kết nối điện thoại với các thiết bị không đáng tin cậy hoặc Wi-Fi công cộng

Không ít người dùng từng cắm smartphone vào máy tính lạ tại thư viện, quán cà phê hoặc các điểm công cộng chỉ để sạc pin hay sao chép tệp. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nguy cơ lớn.

Các hệ thống máy tính công cộng có thể bị cài sẵn phần mềm độc hại, từ đó lây nhiễm sang điện thoại của bạn, mở đường cho tin tặc truy cập dữ liệu cá nhân, bao gồm mật khẩu, hình ảnh riêng tư hay thông tin tài chính.

Kết nối điện thoại với các thiết bị không đáng tin cậy hoặc Wi-Fi công cộng là điều mà người dùng smartphone nên tránh. Ảnh: Internet.

Chính vì vậy, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng nên tuyệt đối tránh kết nối điện thoại với thiết bị lạ. Tương tự, việc sử dụng Wi-Fi công cộng cũng là một rủi ro lớn. Tin tặc thường lợi dụng các điểm truy cập miễn phí để triển khai tấn công trung gian, chặn và đánh cắp dữ liệu người dùng.

Để hạn chế nguy hiểm, hãy tránh xa các mạng Wi-Fi không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp bắt buộc phải kết nối, giải pháp an toàn nhất là sử dụng mạng riêng ảo (VPN), giúp mã hóa toàn bộ lưu lượng truy cập, tăng cường bảo mật và giảm thiểu khả năng bị đánh cắp thông tin nhạy cảm trên thiết bị.

5. Để điện thoại tiếp xúc với nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh

Smartphone, cũng như mọi thiết bị điện tử, đều được thiết kế để vận hành ổn định trong một dải nhiệt độ an toàn nhất định. Khi vượt quá ngưỡng này, hiệu suất sẽ sụt giảm rõ rệt, thậm chí dẫn đến hư hỏng linh kiện.

Nhiệt độ quá cao không chỉ khiến máy chạy chậm, treo ứng dụng mà còn gây ảnh hưởng lâu dài đến pin và bo mạch. Đây là lý do người dùng không nên để điện thoại trực tiếp dưới ánh nắng, trong xe hơi đóng kín vào ngày nắng nóng hoặc gần nguồn nhiệt như bếp, lò sưởi.

Ngược lại, môi trường quá lạnh cũng nguy hiểm không kém. Khi nhiệt độ xuống thấp, các phản ứng hóa học trong pin bị chậm lại, khiến thời lượng sử dụng giảm đáng kể. Màn hình cảm ứng có thể phản hồi chậm, thậm chí mất ổn định. Đặc biệt, việc mang điện thoại vừa ở ngoài trời lạnh vào phòng ấm có thể tạo hiện tượng ngưng tụ hơi nước bên trong, tiềm ẩn nguy cơ chập mạch và hư hỏng vĩnh viễn.

Để bảo vệ thiết bị, người dùng nên hạn chế sử dụng điện thoại trong điều kiện quá nóng hoặc quá lạnh, đồng thời để máy trở lại mức nhiệt độ hoạt động bình thường trước khi dùng tiếp.

6. Để điện thoại ở túi sau hoặc túi ngực

Với thói quen sử dụng điện thoại liên tục, nhiều người thường chọn vị trí cất giữ tiện lợi nhất để có thể lấy ra nhanh chóng khi cần. Đối với không ít người, túi quần sau là lựa chọn quen thuộc. Tuy nhiên, sự tiện lợi này lại đi kèm nhiều rủi ro. Khi ngồi xuống, áp lực từ cơ thể có thể khiến điện thoại bị cong, nứt màn hình hoặc hư hỏng khung máy.

Ngoài ra, túi sau cũng là “điểm vàng” cho kẻ móc túi, chỉ cần một thao tác nhanh là thiết bị có thể biến mất mà bạn hoàn toàn không hay biết. Nhiều người chuyển sang dùng túi ngực, nhưng cách này cũng không an toàn tuyệt đối vì điện thoại dễ trượt ra ngoài khi bạn cúi người hoặc di chuyển đột ngột. Túi quần phía trước có vẻ hợp lý hơn, song nếu túi quá chật, lực ép từ cơ thể có thể gây áp lực lên màn hình, khiến máy bị nứt hoặc hỏng linh kiện bên trong.

Để vừa đảm bảo an toàn, vừa tiện lợi khi sử dụng, các chuyên gia khuyến nghị nên dùng túi chuyên dụng hoặc bao da gắn thắt lưng, giúp điện thoại luôn được bảo vệ tốt mà vẫn dễ dàng rút ra khi cần thiết./.