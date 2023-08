600 người tham gia tập huấn công tác quản lý biên giới quốc gia và bảo vệ mốc quốc giới Việt Nam - Lào

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ ngày 22-25/8, Sở Ngoại vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Nghệ An đã tổ chức tập huấn công tác quản lý biên giới quốc gia và bảo vệ hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh.

600 người dân tại các xã biên giới: Mỹ Lý, Bắc Lý (Kỳ Sơn); Tri Lễ, Thông Thụ (Quế Phong) tham gia tập huấn.



Các đại biểu và người dân tham gia tập huấn tại xã Thông Thụ (Quế Phong). Ảnh: Thu Hiền

Hội nghị đã cung cấp cho người dân các xã biên giới những kiến thức và thông tin thiết thực về công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào; công tác phòng chống di cư tự do; kết hôn trái phép trong khu vực biên giới; công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong khu vực biên giới; cung cấp thông tin và một số biện pháp về công tác phòng chống tội phạm mua bán người trái phép, xuất cảnh trái phép để lao động tự do tại Lào và một số nước khác…

Người dân các xã biên giới được tiếp cận các tài liệu, kiến thức về bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: Thu Hiền

Báo cáo viên cũng đã trình bày một số thông tin nổi bật về kết quả công tác tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh của Lào nói riêng.

Thông qua tập huấn, các báo cáo viên của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã quán triệt những nội dung cơ bản của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào; Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào; các quy định của pháp luật về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh, lao động tự do tại Lào…

Báo cáo viên Sở Ngoại vụ phổ biến các nội dung liên quan đến công tác quản lý biên giới. Ảnh: Thu Hiền

Những thông tin, kiến thức tại các chương trình hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới về công tác quản lý biên giới quốc gia và bảo vệ mốc quốc giới Việt Nam - Lào; về việc gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hoạt động này cũng giúp bà con nhân dân hiểu hơn về quy định của pháp luật nhằm góp phần hạn chế tình trạng xuất cảnh trái phép, lao động tự do tại Lào và một số nước khác./.