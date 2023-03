7.000 người sẽ tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại TP Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 16/3, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai thông báo cần tuyển nhân sự với các vị trí như sau:

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban Tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân tổ chức Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện.

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, tại TP. Vinh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động cho Dự án “Truyền thống phòng, chống mua, bán người và nô lệ hiện đại”.

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức khai giảng lớp tập huấn quản lý điểm đến và kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách du lịch năm 2023.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc, bắt giữ 5 đối tượng. Bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là khoảng 300 triệu đồng.

(Baonghean.vn) - Đại tướng Chu Huy Mân, tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913, tại xã Yên Lưu, Tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

(Baonghean.vn) - Hoạt động kinh doanh du lịch ở Nghệ An đang từng bước phục hồi và phát triển, lượng khách đến các khu, điểm du lịch ngày càng tăng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, lượng khách quốc tế đến Nghệ An còn rất ít. Ngành Du lịch cần sớm tìm giải pháp thu hút, tăng nguồn doanh thu.