8 hòn đảo là thiên đường nghỉ dưỡng

(Baonghean.vn) - Trong một buổi sáng kém may mắn, dù đã chơi rất xuất sắc nhưng các cầu thủ nhí thành phố đỏ đã để thua đáng tiếc trước Nhi đồng Quỳ Hợp. Sau trận đấu, thầy trò các cầu thủ nhí thành phố Vinh ôm nhau khóc nức nở.

(Baonghean.vn) - Lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ và Hủa Na trên địa bàn Nghệ An xuống mực nước chết là điều có thể khi mà thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài như hiện nay. Nếu điều đó xảy ra thì các tổ hợp phát điện của các nhà máy sẽ hoạt động như thế nào?

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả chương trình cho vay vốn nhà ở xã hội.

(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh trong ngày 15/6.

Lực lượng Công an xã tại Đà Nẵng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm đối tượng mang theo súng, đao sắt tự chế, men theo đường làng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để đòi nợ thuê.

(Baonghean.vn) - Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, ngày 14/6 nhiều nơi ở Nghệ An tiếp tục có nắng nóng gay gắt, chiều và đêm vùng núi có mưa rào và dông rải rác.

(Baonghean.vn) -Trong 2 ngày (12-13/6) vừa qua, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên đối với các bị cáo Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Hương.

(Baonghean.vn) - Kết thúc phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 15 tháng tù giam.

(Baonghean.vn) - Ngày 14/6 sẽ diễn ra các trận đấu ở vòng Bán kết của cả lứa tuổi Thiếu niên và Nhi đồng. Tất cả các trận đấu Bán kết sẽ được phát trực tiếp trên Báo Nghệ An (baonghean.vn), YouTube Báo Nghệ An, Facebook Báo Nghệ An (tích xanh) và kênh YouTube Onsport.