Agribank Tây Nghệ An triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021

Dự hội nghị có ông Lê Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Thu Thu -Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An cùng các trưởng, phó phòng nghiệp vụ Agribank Tây Nghệ An; Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Kế toán Ngân quỹ các chi nhánh loại II, Giám đốc các phòng giao dịch.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàn - Giám đốc Agribank Tây Nghệ An khai mạc hội nghị. Ảnh: Bùi Sĩ Hiếu

Thay mặt Agribank Tây Nghệ An, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc đã báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Mặc dù năm 2020 hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19... tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Agribank Tây Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh trụ sở chính giao.

Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động 8.461 tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch; tổng dư nợ 8.020 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, dự nợ cho vay nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ thực hiện 7.208 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90%/tổng dư nợ; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 0,51%/KH 0,8%, chất lượng tín dụng được đảm bảo; doanh thu dịch vụ 39,1 tỷ đồng, đạt 104%; đảm bảo thu nhập cho người lao động…

Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Bùi Sĩ Hiếu.

Bên cạnh các thành tích đạt được trong hoạt động kinh doanh, năm 2020, Agribank Tây Nghệ An thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Vận động đoàn viên, người lao động đóng góp 4 ngày lương ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội tổng số tiền 474 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với số tiền 185 triệu đồng; xây dựng 17 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo với số tiền đầu tư 880 triệu đồng; chương trình “Áo ấm mùa Đông” vận động quyên góp 16 thùng quần áo và số tiền cho trẻ em vùng cao.

Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo chuyên đề về tín dụng, dịch vụ & Marketing, kế toán ngân quỹ, kiểm tra, đồng thời dành nhiều thời gian để thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đại diện Ban Giám đốc Agribank Tây Nghệ An trao tặng hoa và phần thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh. Ảnh: Bùi Sĩ Hiếu

Cũng tại hội nghị này, Giám đốc Agribank Tây Nghệ An đã tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 2020. Đơn vị xuất sắc nhất thuộc về Agribank chi nhánh huyện Quỳ Hợp, xếp thứ hai Agribank chi nhánh huyện Tân Kỳ, thứ ba là Agribank chi nhánh huyện Quỳ Châu và Agribank chi nhánh huyện Tương Dương…