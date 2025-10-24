Alcaraz trở lại tóc bạch kim, hướng Paris Masters, ATP Finals Trở về Murcia chuẩn bị Paris Masters và ATP Finals, Carlos Alcaraz làm mới diện mạo với tóc bạch kim; Novak Djokovic nỗ lực dự ATP 250 Athens; Jannik Sinner rút khỏi Davis Cup Finals.

Carlos Alcaraz trở về Murcia (Tây Ban Nha) để chuẩn bị cho các giải lớn cuối cùng trong năm, đồng thời tái hiện mái tóc bạch kim từng gây sốt sau chức vô địch US Open lần thứ 2 hồi tháng 9. Trong khi đó, Novak Djokovic đang chạy đua hồi phục nhằm kịp dự giải ATP 250 ở Athens vào đầu tháng 11, còn Jannik Sinner chấp nhận chỉ trích khi quyết định không tham dự Davis Cup Finals. Ở quyền anh hạng nặng, Tim Bradley dự đoán Joseph Parker sẽ hạ knock-out Fabio Wardley trong tối đa bốn hoặc năm hiệp.

Alcaraz và cú làm mới hình ảnh trước Paris Masters, ATP Finals

Mái tóc bạch kim của Alcaraz từng phai sang sắc xám vào thời điểm dự Laver Cup. Trở về quê nhà, tay vợt người Tây Ban Nha ghé thăm thợ cắt tóc Victor Martinez để “lên đời” kiểu tóc, và ngay sau đó xuất hiện trên sân tập cùng tài năng trẻ người Mỹ Darwin Blanch với diện mạo bạch kim rực rỡ. Martinez mô tả trên Instagram: “Siêu Saiyan tiến hóa thêm lần nữa”.

Việc làm mới hình ảnh diễn ra song song với quá trình chuẩn bị về chuyên môn cho Paris Masters và ATP Finals ở Turin – hai cột mốc khép lại năm thi đấu ở cấp độ cao nhất. Sau đỉnh cao US Open lần thứ 2, việc duy trì cảm giác thi đấu và sự tươi mới có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn lịch thi đấu dồn dập cuối mùa.

Djokovic chạy đua hồi phục, mục tiêu ATP 250 Athens

Theo tiết lộ từ Djordje Djokovic – em trai đồng thời là giám đốc giải đấu – Novak Djokovic đang làm mọi cách để trở lại thi đấu ở Athens vào đầu tháng 11. Sự lạc quan từ ban tổ chức cho thấy tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam đang hướng đến việc kiểm tra thể trạng trong môi trường thi đấu chính thức trước khi khép lại mùa giải.

Trong bức tranh cuối năm của quần vợt nam, sự hiện diện của Djokovic tại Athens nếu diễn ra đúng kế hoạch sẽ là điểm nhấn quan trọng, tạo nhịp độ thi đấu trước giai đoạn cao trào của hệ thống giải trong tháng 11.

Sinner rút khỏi Davis Cup Finals, chấp nhận mọi chỉ trích

Jannik Sinner xác nhận không tham dự Davis Cup Finals cùng đội tuyển Italia vào cuối năm nay. Tay vợt người Italia nói: “Tôi chấp nhận mọi chỉ trích. Tôi đã nói nhiều về vấn đề này và không muốn thêm gì nữa”. Quyết định này giúp Sinner chủ động quỹ thời gian thi đấu và phục hồi ở chặng cuối mùa, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra tranh luận trong dư luận tại quê nhà.

Quyền anh hạng nặng: Dự đoán táo bạo cho Parker đấu Wardley

Cựu vô địch thế giới Tim Bradley đưa ra nhận định mạnh mẽ về trận Joseph Parker gặp Fabio Wardley tại O2 Arena (London) vào cuối tuần này. Bradley khẳng định chỉ cần “một hiệp để phân tích” và dự đoán Wardley sẽ bị hạ knock-out, với thời gian tối đa bốn hoặc năm hiệp, bằng cú tay phải hoặc chuỗi đòn kết hợp của Parker.

Tổng hợp sự kiện nổi bật cuối mùa

Bức tranh thể thao cuối tháng 10 ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể chất và tinh thần của các tay vợt hàng đầu cho chặng nước rút của mùa giải, cùng những dự đoán sôi động ở sàn quyền anh hạng nặng. Những quyết định nhân sự và trạng thái thể lực ở thời điểm này sẽ định hình cục diện các giải đấu còn lại trước khi mùa giải khép lại.