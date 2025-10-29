Thể thao Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin lỗi VFF; Ronaldo lại lỡ danh hiệu Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF; Ronaldo lại lỡ danh hiệu; Medvedev khởi đầu suôn sẻ tại Paris Masters 2025 ... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang) gửi thư tới VFF và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xin lỗi về việc sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

“Thay mặt LĐBĐ Thái Lan, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28/10”, bà Madam Pang viết trong thư gửi đến VFF tối 28/10.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ.

"Điều này hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà LĐBĐ Thái Lan dành cho tất cả các Liên đoàn cũng như các biểu tượng quốc gia của họ. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra”, người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan (FAT) khẳng định.

Bà Madam Pang cho biết, sau khi phát hiện ra sai sót, FAT lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo rằng những sai sót như vậy sẽ không bao giờ tái diễn.

Kết quả bóng đá hôm nay 29/10

Ở vòng 9, giải VĐQG Italia 2025/26, Napoli có chiến thắng vất vả 1-0 trên sân Lecce. Trong khi Atalanta và AC Milan hòa nhau với tỷ số 1-1.

Ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh, Fullham phải nhờ đến loạt Penalty may rủi để vượt qua Wycombe, trong khi đội đóng đã loại MU là Grimsby đã phải dừng chân khi để thua 0-5 trước Brentford. Trận đấu còn lại, Wrexham để thua 1-2 trước Cardiff ngay trên sân nhà.

Dortmund vượt qua E.Frankfurt sau loạt Penalty cân não.

Tại Cúp Quốc gia Đức, Dortmund, RB Leipzig, M’gladbach và Hamburg ghi tên vào vòng 1/8 sau các chiến thắng trước E.Frankfurt, Cottbus, Karlsruher và Heidenheim.

Ronaldo lại lỡ danh hiệu

Al Nassr nhập cuộc tốt và kiểm soát bóng vượt trội, nhưng bất ngờ bị thủng lưới trước. Từ một pha phản công nhanh ở phút 15, Moussa Diaby phối hợp bật tường với Benzema gần vòng tròn trung tâm rồi bứt tốc ở cánh phải. Diaby tạt bóng chính xác để cựu sao Real Madrid băng vào từ cánh trái, dứt điểm hạ gục thủ thành Bento mở tỷ số cho Al-Ittihad.

Đến phút 30, Al Nassr tìm được bàn thắng quân bình tỷ số. Từ pha căng ngang của Ronaldo bên cánh trái, hậu vệ của Al Ittihad phá bóng không tốt trở thành đường chuyền thuận lợi cho Angelo dứt điểm tung nóc lưới.

Al Nassr để thua 1-2 trước Al Ittihad tại tứ kết King's Cup Saudi Arabia.

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, mành lưới Al Nassr đã phải rung lên lần thứ hai. Aouar xâm nhập từ cánh trái, đặt lòng vào góc xa đánh bại thủ môn Bento, tái lập thế dẫn bàn cho Al Ittihad.

Bước sang hiệp 2, Al Nassr dồn toàn lực tấn công tìm bàn gỡ. Đoàn quân của HLV Jorge Jesus càng thêm hưng phấn khi Ahmed Al Julaydan của Al Ittihad bị thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Yahya.

Nhưng dù được chơi hơn người, Ronaldo và các đồng đội vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của Al Ittihad và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Thắng trận, Al Ittihad của Benzema giành vé vào tứ kết King's Cup Saudi Arabia.

Thủ môn Inter Milan gây tai nạn khiến một người tử vong

Theo LaPresse, vụ việc xảy ra tại khu vực ngoại ô Milan vào sáng 28/10 (giờ địa phương). Chiếc xe của Martinez được cho là va chạm với một người đàn ông lớn tuổi đang di chuyển bằng xe lăn điện.

Nạn nhân được xác định là đàn ông - 81 tuổi, được cho là đã gặp vấn đề sức khỏe ngay trước khi vụ va chạm xảy ra. Dù lực lượng y tế có mặt nhanh chóng tại hiện trường, nạn nhân đã không qua khỏi.

Thủ môn Martinez gây tai nạn khiến một người tử vong.

Ngay sau vụ việc, CLB Inter Milan xác nhận thông tin và bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. Đội bóng cho biết, Martinez đang hợp tác đầy đủ với cảnh sát để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy thủ môn người Tây Ban Nha vi phạm luật giao thông.

Sự cố nghiêm trọng này khiến HLV Cristian Chivu của Inter phải hủy buổi họp báo trước trận đấu với Fiorentina. Đội bóng cho rằng, đây là thời điểm không phù hợp để tổ chức bất kỳ hoạt động truyền thông nào.

Medvedev khởi đầu suôn sẻ tại Paris Masters 2025

Tay vợt người Nga chỉ mất hơn 1 giờ để khẳng định đẳng cấp của hạt giống hàng đầu. Với những cú giao bóng uy lực và khả năng kiểm soát nhịp độ tuyệt vời từ cuối sân, Medvedev nhanh chóng áp đảo đối thủ người Tây Ban Nha. Ở set đầu, anh thắng liền 5 game đầu tiên và khép lại set với tỷ số 6-1 sau chưa đầy 30 phút.

Sang set hai, Munar thi đấu nỗ lực hơn nhưng vẫn không thể hóa giải lối đánh bền bỉ và chính xác của Medvedev. Tay vợt hạng 13 thế giới duy trì sự ổn định trong từng pha bóng, giành break ở game thứ 6 và tiến thẳng đến chiến thắng 6-3.

Medvedev ghi tên mình vào vòng 2 Paris Masters 2025.

Với kết quả này, Medvedev ghi tên mình vào vòng 2 Paris Masters 2025, nơi anh sẽ đối đầu tay vợt có biệt danh "Tiểu Federer" Grigor Dimitrov Dimitrov.

Trong khi đó, Carlos Alcaraz gây sốc khi để thua ngược Cameron Norrie ở vòng hai Paris Masters 2025, đánh dấu lần đầu tiên “tiểu Nadal” dừng bước sớm tại giải Masters 1000 sau 17 trận thắng liên tiếp.

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz trở lại sau hơn 1 tháng vắng bóng kể từ chức vô địch ở Tokyo, nhưng phong độ của anh tại Paris Masters 2025 lại gây thất vọng.

Trong cuộc đối đầu thứ tám với Cameron Norrie, Alcaraz thi đấu chệch choạc và mắc tới 19 lỗi đánh hỏng ở set hai, để rồi thua ngược 4-6, 6-3, 6-4 sau hơn 2 giờ thi đấu.

1 trận đấu đáng chú ý khác, tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt Learner Tien chịu thất bại 0-2 (4-6, 4-6) trước Andrey Rublev ngay ở vòng 2 Paris Masters 2025.