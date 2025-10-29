Thứ Tư, 29/10/2025
AC Milan hòa Atalanta 1-1, Napoli thắng 1-0 tại Serie A

CTVX29/10/2025 04:59

Đêm 29/10, AC Milan bị Atalanta chia điểm 1-1 trong khi Napoli rời Lecce với chiến thắng 1-0; EFL Cup và DFB-Pokal xuất hiện các trận thắng đậm cùng loạt luân lưu căng thẳng.

AC Milan rời Bergamo với một điểm sau trận hòa 1-1 trước Atalanta, còn Napoli giành trọn 3 điểm bằng thắng lợi 1-0 trên sân Lecce rạng sáng 29/10 (giờ Việt Nam). Hai tỉ số gọn gàng vẽ nên một đêm Serie A chặt chẽ, nơi mỗi khoảnh khắc được định giá bằng sự kỷ luật và tập trung.

Milan không thể bứt tốc như kỳ vọng trong thế trận giằng co, còn Napoli giữ vững lợi thế tối thiểu và khép lại trận đấu bằng một clean sheet—một dạng kết quả phản ánh tổ chức phòng ngự chắc chắn và khả năng quản trị nhịp độ.

Serie A 2025/26 – Vòng 9: Napoli thắng tối thiểu, Milan chia điểm

  • 29/10 00:30: Lecce 0-1 Napoli
  • 29/10 02:45: Atalanta 1-1 AC Milan

Từ góc nhìn chiến thuật, Napoli chọn giải pháp an toàn để bảo toàn tỉ số, trong khi Milan thiếu cú hích cuối cùng để chuyển hóa áp lực thành bàn thắng quyết định. Kết quả này giữ nhịp cạnh tranh ở nhóm đầu theo cách khắc nghiệt nhất: từng điểm số đều có giá trị.

Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 – Vòng 1/8: chênh lệch và cân não

  • 29/10 02:45: Grimsby 0-5 Brentford
  • 29/10 02:45: Wycombe 1-1 Fulham (pen 4-5)
  • 29/10 03:00: Wrexham 1-2 Cardiff

Brentford thắng đậm 5-0 để tiến bước nhẹ nhàng, trong khi Fulham cần đến loạt luân lưu để vượt qua Wycombe. Cardiff loại Wrexham trong trận đấu mang đậm tính địa phương, nơi sự thực dụng được ưu tiên.

Cúp QG Đức 2025/26 – Vòng 1/16: Dortmund đi tiếp bằng bản lĩnh

  • 29/10 00:30: E.Frankfurt 1-1 Dortmund (pen 2-4)
  • Heidenheim 0-1 Hamburg
  • Hertha Berlin 3-0 Elversberg
  • Wolfsburg 0-1 Holstein Kiel
  • 29/10 02:45: Augsburg 0-1 Bochum
  • Cottbus 1-4 RB Leipzig
  • M’gladbach 3-1 Karlsruher
  • St. Pauli 1-2 Hoffenheim

Dortmund vượt ải E.Frankfurt trên chấm 11m, nhấn mạnh giá trị của sự điềm tĩnh ở các loạt đấu loại trực tiếp. RB Leipzig, Hertha Berlin và M’gladbach thắng thuyết phục để góp mặt ở vòng sau.

VĐQG Thụy Sỹ 2025/26 – Vòng 11

  • 29/10 02:30: Sion 3-2 St Gallen
  • Thun 3-0 Winterthur

Sion thắng rượt đuổi 3-2, còn Thun giữ thế chủ động để hạ Winterthur 3-0, cho thấy nhịp độ thi đấu cao ở giai đoạn giữa mùa.

Hạng 2 Italia 2025/26 – Vòng 10

  • 29/10 02:30: Cesena 2-1 Carrarese
  • Empoli 1-1 Sampdoria
  • Frosinone 4-0 Entella
  • Palermo 0-3 Monza
  • Pescara 1-1 Avellino
  • Reggiana 1-0 Modena

Frosinone tạo dấu ấn với chiến thắng 4-0, trong khi Monza thắng 3-0 ngay trên sân Palermo—những tỉ số cho thấy sự phân hóa phong độ rõ rệt ở Serie B.

Copa Sudamericana và MLS: lịch đấu đáng chú ý

  • 29/10 07:30: Atletico Mineiro - Ind. del Valle (bán kết Copa Sudamericana 2025)
  • 29/10 05:45: Charlotte - New York City (vòng play-off MLS 2025)

Hai cặp đấu loại trực tiếp hứa hẹn nhiều toan tính: từng quyết định thay người hay lựa chọn nhịp độ có thể xoay chuyển cục diện.

Góc nhìn chiến thuật: giá trị của 1-0 và 1-1

Ở giai đoạn lịch thi đấu dày đặc, những tỉ số 1-0 và 1-1 thường phản chiếu lựa chọn thực dụng: ưu tiên cấu trúc phòng ngự, giảm rủi ro ở các pha chuyển trạng thái, khai thác tối đa các tình huống cố định và khoảnh khắc nửa cơ hội. Napoli đã cho thấy cách bảo toàn lợi thế, còn Milan cần thêm sắc bén ở quyết định cuối để biến áp lực thành điểm số tối đa.

