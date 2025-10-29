Milan hòa 1-1 trên sân Atalanta, Modric bị khóa chặt Ricci vô lê phút 4, Lookman gỡ 1-1 phút 35; Atalanta pressing khóa Modric, Milan hòa trận thứ 2 liên tiếp và bị Napoli nới khoảng cách lên 3 điểm ở Serie A

AC Milan rời sân Atalanta với 1 điểm sau trận hòa 1-1 giàu cường độ, nơi Luka Modric bị bắt chết suốt 90 phút. Samuele Ricci mở tỷ số rất sớm ở phút 4, nhưng Ademola Lookman gỡ hòa ở phút 35. Hòa trận thứ 2 liên tiếp, Milan bị Napoli nới khoảng cách lên 3 điểm sau vòng 9 Serie A 2025/26.

Ricci ghi bàn từ sớm, nhưng Milan không bảo vệ được kết quả. Ảnh: Lega Serie A

Khoảnh khắc then chốt

Ngay tình huống phạt góc đầu trận, hậu vệ Atalanta phá bóng ra mép 16m50, Samuele Ricci ập vào vô lê một chạm, bóng đi chìm và hiểm, mở tỷ số 1-0 cho Milan ở phút 4. Bàn thua không khiến Atalanta chùng xuống. Đội chủ nhà tăng tốc, siết cường độ và dâng đội hình áp sát ngay sát vòng cấm đối thủ.

Đến phút 35, chuỗi phối hợp ngang mép vòng cấm của Atalanta mở ra khe hở: Mario Pašalić căng ngang để Ademola Lookman băng cắt, sút căng ở góc hẹp, hạ gục Mike Maignan để gỡ 1-1.

Lookman gỡ hòa cho Atalanta. Ảnh: Lega Serie A

Diễn biến chính

Atalanta bước vào vòng 9 trong bối cảnh là một trong hai đội vẫn bất bại ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (cùng Bayern Munich) và vừa trải qua chuỗi 4 trận hòa liên tiếp tại Serie A. Trên sân nhà, họ thể hiện đúng bản sắc: cường độ cao, pressing tầm cao, gây áp lực mạnh lên tuyến giữa Milan.

Phút 20, Ederson sút chân trái từ rìa vòng cấm buộc Maignan phải bay người cứu thua. Trước đó, Marten de Roon chấn thương, nhường chỗ cho Marco Brescianini nhưng cấu trúc pressing của Atalanta vẫn giữ nguyên, tiếp tục gây nhiễu lên khu trung tuyến đội khách.

HLV Max Allegri xây dựng lối chơi xoay quanh Luka Modric, đồng thời tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại Serie A cho Santi Giménez, người đá cao cùng Rafael Leão. Tuy nhiên, khi Modric bị phong tỏa, Milan dần đánh mất quyền kiểm soát lẫn độ chính xác ở những pha triển khai đầu hiệp hai.

Không hài lòng với thế trận, Allegri rút Leão để đưa Christopher Nkunku vào sân, nhưng cán cân không đổi: Atalanta tiếp tục chủ động, Milan liên tục lỗi nhịp ở giữa sân. Modric khép lại trận đấu với một thẻ vàng trong bối cảnh bị đeo bám chặt.

Phân tích chiến thuật: pressing và khóa Modric

Atalanta bóp nghẹt trung tuyến bằng cách đẩy khối đội hình lên cao, tổ chức pressing tầm cao ngay khi Milan triển khai bóng ở phần ba sân nhà. Mấu chốt nằm ở việc hạn chế không gian xử lý của Modric: các mũi áp sát hướng vào trục giữa, bịt các đường chuyền một-kết nối tới Ricci và tuyến trên. Khi Modric không thể xoay trở, Milan mất nhịp, các pha thoát pressing trở nên chậm và thiếu chính xác.

Ở chiều ngược lại, cách Atalanta lên bóng trước bàn gỡ hòa cho thấy tính hệ thống: kéo giãn theo chiều ngang trước khi xuyên vào các khoảng trống ngay trước mặt hàng thủ Milan, tạo điều kiện để Pašalić kiến tạo và Lookman dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp.

Thống kê chọn lọc

Tỷ số: Atalanta 1-1 Milan

Ghi bàn: Lookman 35' – Ricci 4'

Milan hòa trận thứ 2 liên tiếp tại Serie A

Trước vòng 9, Atalanta có 4 trận hòa liên tiếp ở Serie A

Khoảng cách Napoli – Milan: 3 điểm sau vòng 9

Bảng thời điểm ghi bàn

Phút Đội Cầu thủ Mô tả 4' Milan Samuele Ricci Vô lê một chạm sau pha bóng bật ra từ phạt góc 35' Atalanta Ademola Lookman Pašalić kiến tạo, dứt điểm góc hẹp

Tác động lên cuộc đua

Kết quả hòa giúp Atalanta duy trì mạch bất bại và tiếp tục là một trong những hình mẫu về cường độ thi đấu tại Serie A. Với Milan, 1 điểm trên sân đối thủ mạnh là chấp nhận được về mặt kết quả, nhưng cách nhập cuộc tốt rồi để mất nhịp trước sức ép cho thấy họ vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng điều tiết của Modric.

Sau vòng 9, Napoli nới cách biệt lên 3 điểm. Ở vòng 10, thầy trò Max Allegri trở về San Siro tiếp đón AS Roma – đội hiện đứng nhì bảng Serie A. Đây sẽ là bài kiểm tra tiếp theo về khả năng kiểm soát trung tuyến và giải bài toán pressing của Milan.

Ghi bàn

Atalanta: Lookman 35'. Milan: Ricci 4'.