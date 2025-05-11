Quốc tế Nhận định, dự đoán Marseille vs Atalanta: Bất lực trước bức tường Ý Trận đấu giữa Marseille vs Atalanta giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 6/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Marseille vs Atalanta mới nhất

HLV Roberto De Zerbi đã thay đổi cả đội hình lẫn sơ đồ thi đấu ở trận gặp Auxerre, và vẫn chưa tiết lộ liệu ông có tiếp tục làm điều tương tự ở Champions League hay không.

Cầu thủ chạy cánh người Brazil Igor Paixao nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình chính – anh đã ghi 3 bàn tại Champions League mùa này, trong đó hai pha lập công đến từ đường kiến tạo của Pierre-Emerick Aubameyang.

Trong khi đó, Emerson bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận gặp Sporting. Ngoài ra, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traore và Amine Gouiri vẫn chấn thương, còn Leonardo Balerdi và Timothy Weah bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Phía Atalanta, danh sách chấn thương dài hạn đã rút ngắn đáng kể: đội trưởng Marten de Roon và Daniel Maldini đều đã trở lại tập luyện và sẵn sàng thi đấu.

HLV Ivan Juric gần như có đầy đủ đội hình, ngoại trừ Giorgio Scalvini và có thể là Sead Kolasinac chưa kịp bình phục.

Trên hàng công, hai tiền đạo Gianluca Scamacca và Nikola Krstovic đang sa sút phong độ, nên Ademola Lookman có thể sẽ được giao trọng trách dẫn dắt hàng công trong chuyến hành quân đến Pháp.

Đội hình dự kiến Marseille vs Atalanta mới nhất

Marseille:

Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Garcia; Vermeeren, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang

Atalanta BC:

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Lookman

Nhận định bóng đá Marseille vs Atalanta mới nhất

Tại Champions League mùa này, Marseille đang tái hiện “kịch bản quen thuộc” – chơi bùng nổ trên sân nhà nhưng gặp nhiều khó khăn khi xa nhà. Họ mở màn bằng trận thua sít sao trước Real Madrid tại Tây Ban Nha, sau đó vùi dập Ajax trên sân Velodrome để giành chiến thắng đầu tiên.

Tuy nhiên, ở lượt trận gần nhất, đội bóng thành phố cảng lại thất bại 1-2 trước Sporting Lisbon, dù sớm vươn lên dẫn trước. Bước ngoặt đến khi Emerson Palmieri bị truất quyền thi đấu cuối hiệp một, khiến Marseille mất người và để đối thủ lội ngược dòng trong hiệp hai.

Kết quả đó nối dài chuỗi thành tích tệ hại của họ trên đất khách: thua 12 trong 13 trận sân khách gần nhất tại Champions League. Ngược lại, trên sân nhà Velodrome, Marseille đang duy trì phong độ cực tốt – bất bại 8 trận liên tiếp ở cúp châu Âu, và chỉ thua 2 trong 20 trận gần nhất.

HLV Roberto De Zerbi kỳ vọng đội bóng của ông có thể tận dụng lợi thế này khi tiếp đón Atalanta, đặc biệt sau khi phong độ của OM có phần chững lại. Sau thất bại ở Lisbon, họ chỉ giành 1 điểm sau 3 trận, để thủng lưới 6 bàn trước khi chạm trán Auxerre cuối tuần qua.

Dù phải chơi thiếu người khi Ulisses Garcia nhận thẻ đỏ, cú sút của Angel Gomes vẫn mang về chiến thắng quan trọng, giúp Marseille giữ vững vị trí thứ hai Ligue 1, ngay sau Paris Saint-Germain.

Với De Zerbi, trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt: trong 9 lần đối đầu Atalanta trước đây, ông chỉ thắng một lần duy nhất, và đội bóng Ý chính là đối thủ loại Marseille ở bán kết Europa League cách đây chưa đầy hai năm.

Bên kia chiến tuyến, Atalanta từng thắng Marseille 3-0 ở lượt về sau trận hòa 1-1 tại Pháp, qua đó tiến vào chung kết Europa League 2024 và mang về danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử.

Kể từ khi HLV huyền thoại Gian Piero Gasperini rời đội, cuộc sống dưới thời Ivan Juric trở nên khó khăn hơn nhiều. Hiện Atalanta chỉ xếp thứ 10 Serie A, sau khi vừa phải nhận thất bại đầu tiên mùa này – thua Udinese 0-1 và không tung ra nổi cú sút trúng đích nào.

Trước đó, họ hòa tới 7 trận và chỉ thắng 2 ở giải quốc nội, trong khi tại Champions League, đội bóng vùng Bergamo cũng mới có 1 chiến thắng sau 3 trận.

Ở lượt gần nhất, Atalanta hòa 0-0 với Slavia Prague trong trận đấu lập kỷ lục về số cú sút không có bàn thắng (38). Trước đó, họ thua PSG 0-4 và thắng Club Brugge ở lượt hai.

Không còn là đội bóng bùng nổ như vài năm trước, Atalanta hiện thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, nhưng họ vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm châu Âu: chỉ thua 2 trong 17 trận vòng bảng gần nhất, và chỉ có Inter Milan cùng Arsenal giữ sạch lưới nhiều hơn họ ở Champions League kể từ đầu mùa trước.

Dự đoán tỉ số Marseille vs Atalanta mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Marseille vs Atalanta như sau:

Sportsmole: Marseille 2-1 Atalanta

WhoScore: Marseille 2-2 Atalanta

Marseille 2-2 Atalanta Chúng tôi dự đoán: Marseille 1-1 Atalanta

Xem trực tiếp Marseille vs Atalanta khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Marseille vs Atalanta trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 6/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.