Quốc tế Nhận định, dự đoán Bodo/Glimt vs Monaco: Cú đúp bàn thắng Trận đấu giữa Bodo/Glimt vs Monaco giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 5/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bodo/Glimt vs Monaco mới nhất

Hậu vệ Haitam Aleesami chắc chắn sẽ vắng mặt do chấn thương gân kheo, trong khi Ola Brynhildsen bỏ ngỏ khả năng ra sân vì đau nhẹ.

Magnus Riisnæs có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ ra sân ở Champions League đúng vào ngày sinh nhật thứ 21 của mình (lượt trận thứ tư), còn Andreas Helmersen là người ghi bàn duy nhất trong trận thua Galatasaray ở lượt trước.

Bên phía Monaco, Vanderson và Eric Dier vẫn chưa chắc trở lại vì chấn thương gân kheo, Denis Zakaria bị đau cơ háng, còn Lamine Camara đang trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá.

Thủ môn Lukas Hradecky gặp chút trục trặc nhỏ khi trở lại sau chấn thương đầu gối nên khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Ngoài ra, Christian Mawissa đau gân kheo, trong khi Paul Pogba cần thêm khoảng một đến hai tuần để bình phục chấn thương mắt cá.

Đội hình dự kiến Bodo/Glimt vs Monaco mới nhất

Bodo/Glimt:

Haikin; Sjovold, Bjortuft, Nielsen, Maatta; Klynge, Berg, Fet; Auklend, Helmersen, Hauge

Monaco:

Kohn; Kehrer, Salisu, Henrique; Diatta, Teze, Golovin, Ouattara; Akliouche, Minamino; Balogun

Nhận định bóng đá Bodo/Glimt vs Monaco mới nhất

Sau ba lượt trận ở vòng bảng Champions League, đội bóng Na Uy đã cho thấy khả năng tấn công ấn tượng, nhưng đồng thời cũng bộc lộ điểm yếu nơi hàng phòng ngự.

Họ đã để thủng lưới bảy bàn trong ba trận gần nhất tại Champions League, đồng thời ghi được năm bàn – thành tích có phần trái ngược trong lần đầu tiên góp mặt ở giai đoạn này của giải đấu.

Dù tấn công mạnh mẽ, Bodo/Glimt thường chỉ bùng nổ ở hiệp hai: cả năm bàn thắng của họ ở vòng bảng đều được ghi trong hiệp đấu này, trong đó có ba bàn đến khi trận đấu còn chưa đầy 15 phút.

Các học trò của Kjetil Knutsen đang bất bại trong chín trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, thắng hai trận gần đây nhất với tổng tỷ số 6-1.

Chỉ có hai trong số 13 trận sân nhà gần nhất của họ tại các giải đấu châu Âu kết thúc bằng thất bại, dù vậy, Bodo/Glimt cũng chỉ thắng một trong tám trận châu Âu gần nhất.

Trận đấu vào thứ Ba sẽ là lần thứ hai trong lịch sử họ đối đầu với một đội bóng Pháp tại cúp châu Âu – trước đó, họ từng hòa 1-1 với Nice (đại kình địch của Monaco) tại Europa League mùa trước.

Sebastien Pocognoli tiếp quản một tập thể Monaco đang tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng những tuần gần đây, tình hình đã được cải thiện rõ rệt.

Les Monegasques đang dần lấy lại phong độ và sự ổn định, khi thắng hai trong ba trận gần nhất tại Ligue 1, ghi tổng cộng sáu bàn thắng trong giai đoạn đó.

Đây là sự thay đổi lớn so với chuỗi năm trận không thắng trước cuối tháng Mười, thời điểm họ chỉ giành được hai điểm sau ba lượt trận đầu tiên ở Champions League.

Monaco hiện chưa thắng trong bốn trận sân khách gần nhất tại đấu trường này, và đều để thủng lưới từ ba bàn trở lên, bao gồm thất bại 1-4 trước Club Brugge hồi tháng Chín.

Đội bóng xứ Công quốc đã không thắng trong sáu trận Champions League gần nhất, nhưng họ cũng chỉ thua trong thời gian thi đấu chính thức ở một trận trong bốn trận gần nhất.

Lần duy nhất Monaco từng gặp một đội bóng Na Uy ở cúp châu Âu là cách đây hơn 20 năm – tháng 10 năm 2005, khi họ bị Viking đánh bại 1-0 tại Stavanger ở UEFA Cup.

Dự đoán tỉ số Bodo/Glimt vs Monaco mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bodo/Glimt vs Monaco như sau:

Sportsmole: Bodo/Glimt 0-2 Monaco

WhoScore: Bodo/Glimt 1-2 Monaco

Bodo/Glimt 1-2 Monaco Chúng tôi dự đoán: Bodo/Glimt 0-2 Monaco

Xem trực tiếp Bodo/Glimt vs Monaco khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bodo/Glimt vs Monaco trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.