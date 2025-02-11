Quốc tế Nhận định, dự đoán Barcelona vs Elche: Thế trận một chiều Trận đấu giữa Barcelona vs Elche giải La Liga diễn ra vào 0h30 ngày 3/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Elche mới nhất

Barcelona vừa đón tin vui khi Robert Lewandowski và Dani Olmo đều đã trở lại tập luyện sau chấn thương và nhiều khả năng sẽ góp mặt trong danh sách thi đấu.

Thủ môn Joan Garcia cũng sắp hồi phục sau chấn thương đầu gối, nhưng ban huấn luyện sẽ thận trọng và chưa vội sử dụng anh ngay.

Gavi, Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen, Raphinha và Pedri chắc chắn vắng mặt. Marc Casado có thể là người hưởng lợi và được trao cơ hội thay thế Pedri ở tuyến giữa.

Tiền đạo trẻ Lamine Yamal gặp vấn đề nhẹ ở háng, nhưng dự kiến vẫn sẽ đá chính trong trận đấu buộc phải thắng của nhà vô địch La Liga.

Về phía Elche, đội khách không có ca chấn thương nào, vì vậy HLV Sarabia sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất.

Ông dự kiến thay đổi một vài vị trí so với trận Cúp Nhà vua gần nhất, nhưng Andre Silva – chân sút chủ lực với 4 bàn thắng trên mọi đấu trường – chắc chắn tiếp tục ra sân ở hàng công.

Hector Fort – cầu thủ đang được Barcelona cho Elche mượn – đủ điều kiện thi đấu, song nhiều khả năng chỉ ngồi dự bị trong trận đấu này.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Elche mới nhất

Barcelona:

Szczesny; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Casado, De Jong; Yamal, F Lopez, Rashford; Torres

Elche:

Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; Silva, Mir

Nhận định bóng đá Barcelona vs Elche mới nhất

Barcelona đã để thua hai trong ba trận gần nhất tại La Liga, bao gồm thất bại 1-2 trước Real Madrid ở trận El Clasico cuối tuần qua. Kết quả này khiến họ bị đội đầu bảng của Xabi Alonso bỏ xa tới 5 điểm.

Áp lực đang đè nặng lên thầy trò Hansi Flick trong trận đấu tối Chủ nhật, bởi đến thời điểm bóng lăn, khoảng cách với Real Madrid có thể đã lên tới 8 điểm.

Sau 10 vòng đấu, Barcelona có 7 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Họ hiện là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 25 pha lập công. Ở Champions League, “Gã khổng lồ xứ Catalonia” đã thắng 2/3 trận vòng bảng, đánh bại Newcastle United và Olympiacos nhưng để thua Paris Saint-Germain – đội đương kim vô địch.

Nhà vô địch La Liga sẽ trở lại đấu trường châu Âu vào ngày 5/11 trong chuyến làm khách Club Brugge, và bất cứ kết quả nào ngoài hai chiến thắng trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11 đều sẽ bị xem là thất vọng.

Barcelona từng thắng 34 trong tổng số 55 lần đối đầu Elche, chỉ thua 9 trận và chưa bao giờ thất bại trên sân nhà trước đối thủ này.

Hiện Barca đang có chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trước Elche, bao gồm các trận thắng 3-0 và 4-0 ở mùa La Liga 2022–23.

Elche, sau khi trở lại La Liga từ Segunda Division, đang thi đấu vượt kỳ vọng. Họ giành 14 điểm sau 10 trận, với thành tích 3 thắng, 5 hòa và 2 thua, tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Đội bóng của HLV Eder Sarabia vừa thắng đậm UD Los Garres 4-0 tại Cúp Nhà vua, nhưng lại thua Espanyol 0-1 ở vòng đấu gần nhất La Liga.

Elche chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây tại giải quốc nội và vẫn chưa thắng trận sân khách nào mùa này – hòa 3, thua 2 sau 5 chuyến xa nhà.

Họ hiểu rằng chuyến làm khách tới Camp Nou là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng nếu giành được chiến thắng, Elche sẽ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đánh bại Barcelona trên sân của đối phương.

Dự đoán tỉ số Barcelona vs Elche mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Barcelona vs Elche như sau:

Sportsmole: Barcelona 3-1 Elche

WhoScore: Barcelona 2-0 Elche

Barcelona 2-0 Elche Chúng tôi dự đoán: Barcelona 3-1 Elche

Xem trực tiếp Barcelona vs Elche khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Barcelona vs Elche trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 0h30 ngày 3/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.