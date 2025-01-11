Quốc tế Nhận định, dự đoán Crystal Palace vs Brentford: Hạ gục bầy ong Trận đấu giữa Crystal Palace vs Brentford giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h00 ngày 1/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Brentford mới nhất

Bộ ba cầu thủ Crystal Palace gồm Chadi Riad, Cheick Doucoure (đều chấn thương đầu gối) và Caleb Kporha (lưng) vẫn đang phải ngồi ngoài. HLV Glasner tiết lộ hôm thứ Ba rằng Chris Richards khó kịp trở lại sau chấn thương bắp chân nhẹ để góp mặt trước Brentford.

Khả năng Richards vắng mặt có thể mở ra cơ hội đá chính Premier League đầu tiên cho tân binh 19 tuổi Jaydee Canvot ở vị trí trung vệ, đá cặp cùng Maxence Lacroix và đội trưởng Marc Guehi.

Tyrick Mitchell dự kiến sẽ thay Borna Sosa ở hành lang trái, trong khi Adam Wharton nhiều khả năng trở lại đá chính cùng Daichi Kamada ở trung tâm hàng tiền vệ. Tiền đạo Jean-Philippe Mateta – người đã ghi 21 bàn trong 27 lần đá chính trên sân nhà tại Premier League – sẽ tiếp tục đá chính thay cho Eddie Nketiah.

Bên phía Brentford, Antoni Milambo và Josh Dasilva đều phải nghỉ dài hạn vì chấn thương đầu gối. Yegor Yarmoliuk (hông) và Aaron Hickey (đầu gối) vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân và sẽ được kiểm tra trước giờ thi đấu.

Sau khi thay đổi đến 9 vị trí trong chiến thắng giữa tuần tại Grimsby, HLV Andrews có thể sẽ quay lại đội hình tương tự trận thắng Liverpool, nhưng ông cũng cân nhắc chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ để đối phó với hệ thống của Palace.

Tiền đạo Igor Thiago – người đã ghi 6 bàn trong 9 trận đá chính tại Premier League mùa này – nhiều khả năng tiếp tục lĩnh xướng hàng công, với sự hỗ trợ từ Kevin Schade và Dango Ouattara. Trong khi đó, Reiss Nelson sẽ cạnh tranh suất đá chính sau khi ghi bàn và kiến tạo ở trận gặp Grimsby.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Brentford mới nhất

Crystal Palace:

Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Brentford:

Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Henderson, Yanelt; Schade, Damsgaard, Ouattara; Thiago

Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Brentford mới nhất

“Chúng ta có thể gặp họ mỗi tuần không?” – đó là một trong nhiều tiếng hát vui mừng vang lên từ các cổ động viên Crystal Palace sau khi chứng kiến đội nhà đánh bại Liverpool lần thứ ba chỉ trong ba tháng. Sau khi giành chiến thắng ở Siêu Cúp Anh và Premier League, Palace tiếp tục có chiến thắng dễ dàng 3-0 ngay tại Anfield ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh vào tối thứ Tư.

Hai bàn thắng trong hiệp một của Ismaila Sarr giúp Palace trừng phạt đội hình Liverpool với nhiều thay đổi, đội chủ nhà còn bị đuổi một cầu thủ khi trận đấu còn 11 phút. Yeremy Pino ghi bàn thứ ba, “xát muối” vào vết thương của Lữ đoàn đỏ đang khủng hoảng, đồng thời đưa Palace vào tứ kết Cúp Liên đoàn mùa thứ hai liên tiếp.

HLV Oliver Glasner có thể sớm phải dẫn dắt đội trải qua bốn trận chỉ trong tám ngày sau khi tiến sâu ở giải. Trong tháng 12, Palace sẽ lần lượt đối đầu Manchester City, Leeds United và KuPS ở Conference League, trong khi Ban tổ chức EFL vẫn đang thảo luận để sắp xếp lịch cho trận tứ kết với Arsenal – hiện chưa có khung giờ giữa tuần phù hợp.

Trước mắt, Palace sẽ quay lại tập trung cho Premier League. Họ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém nhóm bốn đội dẫn đầu 4 điểm sau khi thua hai trong ba trận gần nhất (hòa 1) – bằng tổng số trận thua của họ trong 19 trận Premier League trước đó (thắng 9, hòa 8).

Đội bóng có biệt danh “Những chú đại bàng” vẫn bất bại sau bốn trận sân nhà tại Selhurst Park mùa này (thắng 1, hòa 3), nhưng trước trận gặp Brentford vào thứ Bảy, Palace mới chỉ thắng 1 trong 8 lần chạm trán gần nhất với đối thủ này ở giải Ngoại hạng (hòa 5, thua 2) – đó là chiến thắng 3-1 trên sân nhà vào tháng 12/2023.

Nhiều người từng dự đoán Brentford sẽ gặp khó khăn mùa này sau một mùa hè biến động lớn, song “Bầy ong” hiện đứng thứ 11 Premier League, hơn nhóm xuống hạng 8 điểm và cũng đã lọt vào tứ kết Cúp Liên đoàn lần thứ tư trong sáu năm.

Sau hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League trước West Ham và Liverpool – trong đó thắng Liverpool 3-2 ngay trên sân nhà cuối tuần qua – Brentford tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng thắng lợi 5-0 trên sân của Grimsby Town (hạng Tư) ở vòng 4 Cúp Liên đoàn hôm thứ Ba. Đây là chiến thắng đậm nhất của họ ở mọi đấu trường kể từ khi hạ Southampton 5-0 tại Premier League vào tháng 1 năm ngoái.

HLV Keith Andrews, người đã giành 6 chiến thắng trong 12 trận kể từ khi lên nắm quyền mùa hè, bày tỏ sự hài lòng với “tinh thần chuyên nghiệp và thái độ thi đấu” của đội hình có nhiều thay đổi ở Grimsby. Ông kêu gọi các cầu thủ duy trì phong độ tích cực này trước giai đoạn lịch thi đấu đầy thách thức.

Trước khi lần lượt gặp Newcastle, Brighton, Burnley, Arsenal và Tottenham tại Premier League, Brentford sẽ tập trung cho trận đấu với Crystal Palace – đội mà họ từng thắng 2-1 cả sân nhà lẫn sân khách mùa trước, sau khi không thắng nổi trong 6 cuộc chạm trán đầu tiên tại giải (hòa 5, thua 1).

Mối đe dọa từ các tình huống cố định của Brentford đã được biết đến rộng rãi. Kể từ đầu mùa trước, họ đã ghi 8 bàn ở Premier League chỉ từ các tình huống ném biên – nhiều hơn 5 bàn so với bất kỳ đội nào khác. Thực tế, hai đội thực hiện nhiều quả ném biên dài nhất vào vòng cấm đối phương mùa này chính là Brentford (47 lần) và Crystal Palace (38 lần).

Dự đoán tỉ số Crystal Palace vs Brentford mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Crystal Palace vs Brentford như sau:

Sportsmole: Crystal Palace 2-1 Brentford

WhoScore: Crystal Palace 2-0 Brentford

Crystal Palace 2-0 Brentford Chúng tôi dự đoán: Crystal Palace 2-1 Brentford

Xem trực tiếp Crystal Palace vs Brentford khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Crystal Palace vs Brentford trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.