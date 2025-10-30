Quốc tế Nhận định, dự đoán Cagliari vs Sassuolo: Rượt đuổi không hồi kết Trận đấu giữa Cagliari vs Sassuolo giải Serie A diễn ra vào 23h30 ngày 30/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Cagliari vs Sassuolo mới nhất

Cagliari không gặp thêm ca chấn thương mới sau trận hòa Verona, nhưng họ vẫn vắng Andrea Belotti vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng, cùng các cầu thủ Nicola Pintus (đùi), Alessandro Deiola, Alessandro Di Pardo (bắp chân), Yerry Mina (đùi) và thủ môn Boris Radunovic.

Dù Mattia Felici đã cân bằng số bàn thắng với Belotti để dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội, anh nhiều khả năng sẽ không được đá chính ở trận này.

Thay vào đó, Sebastiano Esposito – người không ra sân cuối tuần qua – cùng Gennaro Borrelli được dự đoán sẽ lĩnh xướng hàng công, trong nỗ lực giúp Cagliari chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng.

Về phía Sassuolo, HLV Fabio Grosso đang đau đầu với danh sách chấn thương dài hơn. Tình trạng của Domenico Berardi và Filippo Romagna vẫn bỏ ngỏ, trong khi Daniel Boloca (cơ bắp), Tarik Muharemovic, Edoardo Pieragnolo (đầu gối), Laurs Skjellerup, Yeferson Paz và Giacomo Satalino đều gần như chắc chắn vắng mặt.

Tiền đạo Andrea Pinamonti – người duy nhất ghi nhiều hơn một bàn cho Sassuolo – hy vọng sẽ tiếp tục nổ súng trong chuyến làm khách đến Sardinia vào thứ Năm này.

Đội hình dự kiến Cagliari vs Sassuolo mới nhất

Cagliari:

Caprile; Zappa, Pedro, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito

Sassuolo:

Muric; Walukiewicz, Idzes, Cande, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Lauriente

Nhận định bóng đá Cagliari vs Sassuolo mới nhất

Sau khi để Verona ghi hai bàn vào lưới hôm Chủ nhật, Fabio Pisacane có lẽ đã nghĩ tới một kết cục tương tự như tuần trước, khi đội bóng áo đỏ - xanh bị Bologna đánh bại 2-0.

Tuy nhiên, đội bóng xứ đảo đã vùng lên mạnh mẽ trong 15 phút cuối trận, ghi liền hai bàn nhờ công của Riyad Idrissi và Mattia Felici – người ấn định tỷ số 2-2 ở phút bù giờ thứ hai hiệp hai, giúp Cagliari giành lại một điểm quý giá.

Trận hòa 2-2 trên đất Veneto tiếp tục nối dài chuỗi phong độ thiếu ổn định của Cagliari, khi họ đã không thắng trong bốn trận gần nhất tại Serie A – hòa hai và thua hai.

Đáng chú ý, cả hai điểm số có được đều đến từ những chuyến làm khách, còn trên sân nhà ở Sardinia, họ đều nhận thất bại 0-2 trước Inter Milan và Bologna.

Dù Sassuolo không phải là đối thủ nằm ở nhóm đầu bảng như hai đội kể trên, Cagliari bước vào trận đấu tối thứ Năm với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trên sân Unipol Domus kể từ giữa tháng 9 – khi họ từng đánh bại Parma 2-0 và sau đó vượt qua Frosinone ở cúp quốc gia cùng tỷ số.

Mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà càng trở nên quan trọng, bởi Cagliari đã áp đảo Sassuolo trong những lần chạm trán gần đây: thắng cả ba trận gần nhất, ghi tổng cộng 5 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Đội khách Sassuolo, dưới sự dẫn dắt của HLV Fabio Grosso, đang có khởi đầu khá tích cực trong mùa giải trở lại Serie A. Sau tám vòng đấu, họ đứng thứ 13 với 10 điểm – nhiều hơn chính Cagliari một điểm trước khi bước vào vòng 9.

Tuy nhiên, Sassuolo chưa từng thắng trên sân của Cagliari kể từ tháng 9/2017. Lần này, họ tiếp tục đối mặt thử thách lớn trong nỗ lực chấm dứt chuỗi tám năm không thắng tại Sardinia, đồng thời muốn kéo dài chuỗi hai trận bất thắng trên sân nhà của đối thủ.

Trong 20 lần đối đầu giữa hai đội, một nửa kết thúc với tỷ số hòa. Liệu kịch bản ấy có lặp lại tuần này hay không vẫn là dấu hỏi, nhất là khi Sassuolo chỉ hòa một trong tám trận mùa này.

Giống như Cagliari, đội bóng của Grosso cũng đang có dấu hiệu chững lại, khi không thắng trong hai trận gần nhất sau chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trước Udinese (3-1) và Verona (1-0).

Hàng công của Sassuolo tịt ngòi hai vòng liên tiếp – hòa Lecce 0-0 và thua Roma 0-1 hôm Chủ nhật. Trước đó, họ từng ghi bàn trong năm trận liên tiếp, nên mục tiêu trước mắt là tránh việc “tịt ngòi” ba trận liền, đồng thời chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp trước Cagliari.

Dự đoán tỉ số Cagliari vs Sassuolo mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Cagliari vs Sassuolo như sau:

Sportsmole: Cagliari 1-1 Sassuolo

WhoScore: Cagliari 2-1 Sassuolo

Cagliari 2-1 Sassuolo Chúng tôi dự đoán: Cagliari 1-1 Sassuolo

Xem trực tiếp Cagliari vs Sassuolo khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Cagliari vs Sassuolo trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h30 ngày 30/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.