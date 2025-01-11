Quốc tế Nhận định, dự đoán Nottingham vs MU: Quỷ đỏ nở nụ cười Trận đấu giữa Nottingham vs MU giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h00 ngày 1/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nottingham vs MU mới nhất

Nottingham Forest vẫn chưa có sự phục vụ của chân sút chủ lực mùa trước Chris Wood (chấn thương đầu gối) và tân binh Oleksandr Zinchenko (háng). Ola Aina (gân kheo), Dilane Bakwa (chấn thương không xác định) và thủ môn Angus Gunn (đầu gối) cũng tiếp tục vắng mặt.

Tân binh James McAtee không có tên trong danh sách thi đấu ở trận thua Bournemouth – một quyết định mang tính chiến thuật chứ không phải do chấn thương – và chưa rõ anh có được sử dụng trong cuộc tiếp đón Man United hay không.

Do vắng Wood, Igor Jesus có thể tiếp tục đá cắm trên hàng công. Đội trưởng Ryan Yates – người mới đá chính một trận tại Premier League mùa này – nhiều khả năng vẫn ngồi dự bị, khi Dyche sẽ giữ nguyên cặp tiền vệ trung tâm Elliot Anderson và Douglas Luiz, người đang nằm trong tầm ngắm của chính Man United.

Phía đội khách, HLV Ruben Amorim hy vọng trung vệ Harry Maguire kịp trở lại sau khi vắng mặt trong trận thắng Brighton vì vấn đề thể lực nhẹ. Tuy nhiên, Lisandro Martinez (đầu gối) vẫn chưa đủ thể lực dù đã tập luyện trở lại.

Nếu Maguire sẵn sàng, anh có thể đá chính trong hàng thủ ba người cùng Matthijs de Ligt và Luke Shaw, đẩy Leny Yoro trở lại ghế dự bị. Amad Diallo và Diogo Dalot có thể tiếp tục đảm nhiệm hai hành lang cánh, còn Patrick Dorgu là phương án dự phòng.

Matheus Cunha – người đã tham gia vào 7 bàn thắng trong 4 trận gần nhất trước các đội nằm trong nhóm xuống hạng (3 bàn, 4 kiến tạo, tất cả khi còn khoác áo Wolves) – sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công, hỗ trợ bởi Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Đội hình dự kiến Nottingham vs MU mới nhất

Nottingham Forest:

Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Manchester United:

Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko

Nhận định bóng đá Nottingham vs MU mới nhất

Sau 39 ngày ảm đạm dưới triều đại Ange Postecoglou, Nottingham Forest đã mở ra chương mới đầy hứng khởi khi giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Porto – “gã khổng lồ” của Bồ Đào Nha – tại Europa League, đánh dấu trận ra mắt suôn sẻ của HLV Sean Dyche. Tuy nhiên, đội bóng này lại không thể duy trì niềm vui đó khi trở lại Premier League cuối tuần qua.

Thực tế, Forest tỏ ra lép vế hoàn toàn trước lối chơi tốc độ và cường độ cao của Bournemouth, để thua 0-2 trên sân Vitality. Kết quả này khiến “The Tricky Trees” rơi xuống nhóm xuống hạng, kém đội đứng thứ 17 là Fulham 3 điểm.

Forest đã thua 6 trong 7 trận gần nhất tại Premier League (hòa 1), trong đó có 4 thất bại liên tiếp mà không ghi nổi bàn nào. Họ đang nỗ lực tránh chuỗi 5 trận thua liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 10/2022. Lần gần nhất đội bóng này thua 5 trận liền mà không ghi bàn ở giải VĐQG đã diễn ra từ tháng 1/2004, khi họ còn thi đấu ở hạng Nhất.

Các đội bóng của HLV Sean Dyche thường gặp vấn đề nghiêm trọng ở khâu ghi bàn. Trong 14 trận gần nhất tại Premier League, các đội ông dẫn dắt không ghi bàn ở 10 trận (9/13 cùng Everton và 1/1 với Forest). Trong số những HLV từng cầm quân ít nhất 150 trận ở Premier League, Dyche có tỷ lệ ghi bàn thấp nhất – chỉ 323 bàn sau 334 trận (trung bình 0,97 bàn/trận).

Dẫu vậy, Forest có thể lạc quan phần nào khi đã thắng cả 3 lần gần nhất gặp Manchester United tại Premier League, ghi tổng cộng 6 bàn. Lần cuối cùng họ có 4 chiến thắng liên tiếp trước “Quỷ đỏ” là giai đoạn từ tháng 2/1909 đến tháng 9/1910.

Kể từ vòng 3 Premier League (cuối tháng 8), chỉ có đội đầu bảng Arsenal (16 điểm) giành nhiều điểm hơn Manchester United (15 điểm – thắng 5, thua 2). Trong khoảng thời gian này, Man United cũng là đội ghi nhiều bàn nhất giải (14 bàn).

Sau thất bại 1-3 trước Brentford cuối tháng 9, vị trí của HLV Ruben Amorim từng bị đặt dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, đội bóng của ông đã phản ứng mạnh mẽ với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp – lần đầu tiên kể từ tháng 2/2024.

Sau khi đánh bại Sunderland và đương kim vô địch Liverpool, Man United tiếp tục phong độ thăng hoa với chiến thắng 4-2 trước Brighton cuối tuần qua. Matheus Cunha ghi bàn đầu tiên cho đội, trong khi tân binh Bryan Mbeumo lập cú đúp, giúp bầu không khí ở Old Trafford trở nên phấn khởi trở lại.

Hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, Man United là 1 trong 3 đội thắng 100% số trận trong tháng 10 (cùng Arsenal và Aston Villa). Nếu giành thêm 3 điểm cuối tuần này và các kết quả khác thuận lợi, họ có thể vươn lên vị trí thứ 2.

Dù vậy, phong độ sân khách của “Quỷ đỏ” vẫn chưa thuyết phục. Họ mới chỉ giành 4 điểm trong 12 điểm tối đa khi xa nhà – trong đó có 3 điểm trên sân Liverpool ở trận gần nhất. Man United cũng đã thua 2 trận sân khách liên tiếp trước Nottingham Forest, và lần gần nhất họ thua ba lần liên tiếp tại City Ground là giai đoạn từ tháng 8/1965 đến tháng 10/1967.

Dự đoán tỉ số Nottingham vs MU mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nottingham vs MU như sau:

Sportsmole: Nottingham 1-2 MU

WhoScore: Nottingham 0-2 MU

Nottingham 0-2 MU Chúng tôi dự đoán: Nottingham 1-2 MU

Xem trực tiếp Nottingham vs MU khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nottingham vs MU trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.