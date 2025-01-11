Quốc tế Nhận định, dự đoán Fulham vs Wolverhampton: Nỗi buồn nhân đôi Trận đấu giữa Fulham vs Wolverhampton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h00 ngày 1/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Fulham vs Wolverhampton mới nhất

Fulham tiếp tục không có sự phục vụ của Joachim Andersen (gân kheo), Antonee Robinson (đầu gối), Rodrigo Muniz (cơ) và Samuel Chukwueze (bắp chân). Trong khi đó, Emile Smith Rowe (đùi), Raul Jimenez (háng) và Harry Wilson (va chạm nhẹ) vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Nếu cựu tiền đạo Wolves Raul Jimenez không kịp bình phục, bản hợp đồng kỷ lục của CLB – Kevin – có thể được trao cơ hội đá chính trên hàng công, với Adama Traore (một cựu cầu thủ khác của Wolves) và Alex Iwobi hoạt động ở hai cánh.

Dù Lecomte chơi xuất sắc ở Cúp Liên đoàn, anh nhiều khả năng sẽ nhường chỗ cho Bernd Leno trong khung gỗ. Hai hậu vệ Kenny Tete và Ryan Sessegnon được dự đoán trở lại đội hình chính, cùng Calvin Bassey và Issa Diop tạo thành hàng thủ bốn người.

Phía Wolves, tiền đạo trẻ Leon Chiwome vẫn nghỉ dài hạn do chấn thương đầu gối. Matt Doherty (đầu gối) và Rodrigo Gomes (háng) đều bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi phải rời sân ở trận gặp Chelsea giữa tuần.

Ladislav Krejci dự kiến trở lại hàng thủ, đá cặp cùng Santiago Bueno, trong khi Jackson Tchatchoua có thể thay Doherty ở vị trí hậu vệ phải. Ở hàng công, Jhon Arias, Fer Lopez và Hwang Hee-chan đều sẵn sàng ra sân nếu Rodrigo Gomes không kịp hồi phục.

Jorgen Strand Larsen, người ghi bàn đầu tiên tại Premier League mùa này trong trận thua Burnley, sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò trung phong, còn Tolu Arokodare là phương án dự bị trên băng ghế.

Đội hình dự kiến Fulham vs Wolverhampton mới nhất

Fulham:

Leno; Tete, Diop, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Traore, King, Iwobi; Kevin

Wolverhampton Wanderers:

Johnstone; Tchatchoua, S. Bueno, Krejci, H. Bueno; Munetsi, Andre, J. Gomes; Arias, Strand Larsen, Hwang

Nhận định bóng đá Fulham vs Wolverhampton mới nhất

Fulham đang gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ từng giúp họ kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 11 tại Premier League. Hiện đội bóng của HLV Marco Silva chỉ đứng thứ 17, mới thắng 2 trong 9 trận đầu mùa và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm.

Không đội nào tại Premier League lúc này có chuỗi thua dài hơn Fulham, với 4 thất bại liên tiếp. Lần gần nhất họ có mạch thua dài hơn trong cùng một mùa giải là từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2019, khi thất bại 9 trận liền.

Sau ba trận thua liên tiếp trước Aston Villa, Bournemouth và Arsenal, tưởng chừng Fulham sẽ có một điểm trên sân St James’ Park cuối tuần trước, nhưng họ lại để Newcastle ghi bàn quyết định ở phút 90, thua 1-2. Đó là bàn thua ở phút 90 thứ ba của họ mùa này. Trong lịch sử Premier League, Fulham đã nhận tổng cộng 23 bàn thua ở phút 90, chỉ ít hơn Tottenham (27) và Aston Villa (26).

Giữa tuần qua, Fulham tạm thoát khỏi chuỗi thất vọng khi vượt qua Wycombe Wanderers (League One) ở vòng 4 Cúp Liên đoàn. Họ hòa 1-1 trong 90 phút, sau đó thắng 5-4 trên chấm luân lưu nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Benjamin Lecomte, người cản phá ba quả phạt đền.

Silva cùng các học trò sẽ trở lại sân nhà Craven Cottage cuối tuần này – nơi họ đã giành 7 trong tổng số 8 điểm ở Premier League mùa này. Tuy nhiên, Fulham không thắng trong 5 trận sân nhà gần nhất ở giải đấu trước các đội đang nằm trong nhóm xuống hạng (hòa 3, thua 2), trong đó có trận thua 1-4 trước Wolves hồi tháng 11 năm ngoái.

Wolves là đội duy nhất chưa thắng trận nào ở Premier League mùa này, chỉ giành được 2 điểm sau 9 trận (hòa 2, thua 7). Mùa trước, họ cũng không thắng trong 10 trận đầu tiên (hòa 3, thua 7), và chưa có đội nào trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh khởi đầu hai mùa liên tiếp với 10 trận không thắng.

Không khí tại sân Molineux trở nên căng thẳng cuối tuần qua khi Wolves để thua Burnley 2-3, nhận bàn thua ở phút 95. Thất bại này khiến họ tiếp tục đứng bét bảng và kém nhóm an toàn 6 điểm.

Giữa tuần, Wolves bị loại khỏi Cúp Liên đoàn sau khi thua Chelsea 3-4 dù đối thủ chỉ còn 10 người. The Blues ghi ba bàn trong hiệp một và tiến vào tứ kết, bất chấp nỗ lực rút ngắn tỷ số của Wolves nhờ cú đúp của David Moller Wolfe và bàn thắng của Tolu Arokodare, trước khi Jamie Gittens ấn định chiến thắng cho Chelsea bằng cú sút xa đẹp mắt.

Giờ đây, Wolves phải dồn toàn lực để cứu vãn tình hình tại Premier League. HLV Vitor Pereira đang đối mặt nguy cơ trở thành nhà cầm quân đầu tiên kể từ Chris Wilder của Sheffield United (từ tháng 2 đến tháng 5/2024) không thắng 14 trận liên tiếp tại giải. Chuỗi không thắng của Pereira (13 trận – hòa 3, thua 10) hiện là dài nhất đối với một HLV Wolves kể từ Gary O’Neil, người cũng có 13 trận không thắng trong năm 2024.

Tuy nhiên, “Bầy sói” có thể lạc quan phần nào khi họ có thành tích đối đầu tốt trước Fulham, thắng 8/18 lần chạm trán tại Premier League (hòa 6, thua 4) – chỉ có Southampton và Tottenham là hai đội mà Wolves thắng nhiều hơn (9 trận).

Dự đoán tỉ số Fulham vs Wolverhampton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Fulham vs Wolverhampton như sau:

Sportsmole: Fulham 1-1 Wolverhampton

WhoScore: Fulham 2-1 Wolverhampton

Fulham 2-1 Wolverhampton Chúng tôi dự đoán: Fulham 1-1 Wolverhampton

Xem trực tiếp Fulham vs Wolverhampton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Fulham vs Wolverhampton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.