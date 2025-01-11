Quốc tế Nhận định, dự đoán Burnley vs Arsenal: Bất lực nhìn pháo thủ khai hỏa Trận đấu giữa Burnley vs Arsenal giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h00 ngày 1/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Burnley vs Arsenal mới nhất

Arsenal không gặp thêm ca chấn thương nào sau chiến thắng giữa tuần trước Brighton, nhưng trận thắng Crystal Palace cuối tuần qua lại khiến họ tổn thất lực lượng khi Declan Rice, Riccardo Calafiori, William Saliba và Gabriel Martinelli đều gặp vấn đề thể lực chưa rõ mức độ.

Rice và Calafiori nhanh chóng bình phục, nhưng Saliba và Martinelli vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân cuối tuần này. Martinelli được cho là gặp chấn thương cơ, vì thế Leandro Trossard gần như chắc chắn sẽ đá chính thay thế.

Bộ tứ chấn thương đầu gối gồm Gabriel Jesus, Noni Madueke, Martin Odegaard và Kai Havertz nhiều khả năng chưa thể trở lại trước kỳ nghỉ quốc tế, nhưng ba cái tên sau có thể kịp góp mặt ở trận derby Bắc London vào tháng tới.

Phía Burnley, Lesley Ugochukwu phải rời sân sớm trong trận thắng Wolves 3-2, song vấn đề của anh không nghiêm trọng và có thể sẵn sàng thi đấu.

Trong khi đó, Jordan Beyer (gân kheo), Zeki Amdouni (đầu gối) và Connor Roberts (đầu gối) vẫn đang điều trị và sẽ chưa thể trở lại trước khi năm 2025 kết thúc.

Hậu vệ trái Quilindschy Hartman – người có hai pha kiến tạo ở trận gặp Wolves – đã có tổng cộng bốn đường chuyền thành bàn tại Premier League mùa này, dù tất cả đều đến từ các trận đấu trên sân khách.

Đội hình dự kiến Burnley vs Arsenal mới nhất

Burnley:

Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony; Flemming

Arsenal:

Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

Nhận định bóng đá Burnley vs Arsenal mới nhất

Một lần nữa viết lại lịch sử vào tối thứ Tư, đội hình trẻ trung và mang tính thử nghiệm của Arsenal đã được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước Brighton & Hove Albion ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh – đội bóng đã ghi tới 12 bàn chỉ trong hai vòng đầu tiên của giải.

Tuy nhiên, đúng như phong độ ấn tượng của họ từ đầu mùa, các học trò của HLV Mikel Arteta tiếp tục giữ sạch lưới – dù Brighton tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm – và ghi hai bàn từ các tình huống bóng sống do công của Ethan Nwaneri và Bukayo Saka, khép lại chiến thắng 2-0.

Tháng 10 vừa qua hoàn toàn không phải là “mùa kinh dị Halloween” với Arsenal. Đội bóng Bắc London đã lập kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Anh khi trở thành đội đầu tiên tại giải Ngoại hạng chơi 6 trận trong một tháng mà không để thủng lưới bàn nào – minh chứng cho sức mạnh phòng ngự đã được khẳng định của họ.

Chuỗi trận này bao gồm chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace cuối tuần trước, nơi Arsenal giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công của Eberechi Eze, trong khi Liverpool, Manchester City và Chelsea đều sảy chân. Kết quả đó giúp Arsenal tạo khoảng cách 4 điểm ở ngôi đầu bảng Premier League.

Đội bóng của Arteta hiện có cơ hội thắng 4 trận liên tiếp tại Premier League mà không thủng lưới – điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2014, khi chính Arteta còn là cầu thủ. Cổ động viên Burnley hẳn sẽ không vui khi biết rằng Arsenal đã thắng cả 13 trận gần nhất tại Premier League trước các đội mới thăng hạng.

Thực tế, trong 24 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng gặp những đội từng chơi ở Championship mùa trước, Arsenal chỉ thua đúng một lần – đó là thất bại trước Nottingham Forest trên sân City Ground vào tháng 5/2023.

Ngoài ra, Arsenal chưa từng thua Burnley trên sân khách ở giải VĐQG kể từ năm 1973. Burnley từng thắng Arsenal ở Cúp Liên đoàn năm 2008, nhưng gần nhất lại thua đậm 0-5 vào năm 2024.

Dù vậy, lịch sử đối đầu không phải lúc nào cũng phản ánh đúng phong độ hiện tại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Scott Parker, Burnley đang tràn đầy tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp trước Wolverhampton Wanderers và Leeds United trong khuôn khổ Premier League.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Wolves giúp Burnley nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với nhóm xuống hạng, đồng thời nối dài chuỗi trận ghi bàn ấn tượng – họ đã nổ súng trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Đội duy nhất khiến Burnley không ghi bàn trên sân Turf Moor mùa này là đương kim vô địch Liverpool. Tuy nhiên, để đánh bại Arsenal – đội đang dẫn đầu bảng – họ sẽ phải làm được điều chưa từng có trong 50 năm qua: giành chiến thắng trước một đội bóng đang đứng đầu Premier League, điều họ chưa làm được kể từ năm 1975.

Dự đoán tỉ số Burnley vs Arsenal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Burnley vs Arsenal như sau:

Sportsmole: Burnley 0-2 Arsenal

WhoScore: Burnley 1-2 Arsenal

Xem trực tiếp Burnley vs Arsenal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Burnley vs Arsenal trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.